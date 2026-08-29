Recuperando técnicas ancestrales, Nacho va por su segundo título, y Cajamarca en emergencia

En el Semáforo de este sábado 29 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las comunidades que recuperaron técnicas ancestrales. Segundo, Ignacio Buse va por su segundo título del año. Finalmente, Gobierno declara a Cajamarca en Estado de emergencia.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 RECUPERANDO TÉCNICAS ANCESTRALES

En Ácora, Puno, comunidades campesinas recuperaron los waru waru, una técnica agrícola ancestral de hasta 3.000 años de antigüedad. El proyecto, iniciado en el 2022, reconstruyó cinco campos y permitió recuperar 50 variedades de papa. Esta técnica utiliza camellones, surcos y canales para controlar el agua y proteger los cultivos de heladas y sequías. La iniciativa fortalece la conservación de conocimientos ancestrales, la biodiversidad y la autonomía alimentaria. Por su importancia, fue reconocida internacionalmente como solución frente al cambio climático.

🟢 NACHO VA POR SU SEGUNDO TÍTULO

Ignacio Buse jugará por segunda vez en lo que va del 2026 una final ATP hoy sábado. Esta vez, logró vencer al francés Benjamin Bonzi para meterse en la última ronda del ATP 250 de Winston-Salem, en Estados Unidos. Con este triunfo, además, ‘Nachito’ estrena la posición más alta en el ránking de lo que va en su carrera: será 31 del mundo. Con miras al US Open, el último Grand Slam del año, esta semana ha sido una excelente preparación en pista dura, pues el ‘Colo’, hasta hace unos días –previos al torneo–, no había podido concretar una sola victoria en un cuadro principal en esta superficie.

🔴CAJAMARCA EN EMERGENCIA

El Gobierno declaró por 60 días el estado de emergencia en diez distritos de Cajamarca debido al incremento de la minería ilegal, delitos relacionados y hechos de violencia. La medida busca restablecer el orden interno y proteger la seguridad de la población. Los distritos afectados pertenecen a las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, San Ignacio y Jaén. Durante este período, la Policía Nacional estará a cargo del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas para realizar acciones de control.