El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Recuperando técnicas ancestrales, Nacho va por su segundo título, y Cajamarca en emergencia

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 29 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Ignacio Buse disputa hoy su cuarta semifinal ATP. (Foto: Winston-Salem)
    Ignacio Buse disputa hoy su cuarta semifinal ATP. (Foto: Winston-Salem)

    En el Semáforo de este sábado 29 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las comunidades que recuperaron técnicas ancestrales. Segundo, Ignacio Buse va por su segundo título del año. Finalmente, Gobierno declara a Cajamarca en Estado de emergencia.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.