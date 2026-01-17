Marina advierte oleajes anómalos y posible cierre de puertos en el sur del país. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La , a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), emitió una alerta por la presencia de que afectarán gran parte del litoral peruano, incluido el sur del país y la región Arequipa, por lo que se exhortó a adoptar medidas preventivas para proteger la vida humana y evitar daños materiales.

De acuerdo con el aviso especial n.° 02-26, el litoral sur, comprendido desde San Juan de Marcona hasta Tacna, registrará oleaje ligero proveniente del suroeste a partir de la tarde del lunes 19 de enero. Esta condición se mantendría hasta el viernes 23, con mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el noroeste.

Oleajes anómalos impactarán el litoral sur desde Marcona hasta Tacna, advierte la Marina. (Foto: Andina)
La entidad marítima precisó que, bajo esta clasificación, las alturas de las olas podrían incrementarse hasta en un 50 % por encima de sus condiciones normales, lo que representa un riesgo para embarcaciones menores y actividades realizadas cerca de la orilla.

Ante este escenario, la Marina recomendó a los gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas a actividades marítimas adoptar acciones de prevención. Asimismo, se dispuso la restricción de actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas mientras dure el evento oceanográfico.

Costa sur bajo alerta por oleajes anómalos: Arequipa entre las regiones afectadas. (Foto: Andina)
En el caso de Arequipa, la disposición deberá ser acatada por la Capitanía de Puerto de Mollendo, que tiene bajo su jurisdicción cuatro caletas, un puerto y cinco desembarcaderos. La evaluará la situación y determinará si corresponde el cierre temporal de estos espacios, en función de la evolución del oleaje.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

