La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), emitió una alerta por la presencia de oleajes anómalos que afectarán gran parte del litoral peruano, incluido el sur del país y la región Arequipa, por lo que se exhortó a adoptar medidas preventivas para proteger la vida humana y evitar daños materiales.

De acuerdo con el aviso especial n.° 02-26, el litoral sur, comprendido desde San Juan de Marcona hasta Tacna, registrará oleaje ligero proveniente del suroeste a partir de la tarde del lunes 19 de enero. Esta condición se mantendría hasta el viernes 23, con mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el noroeste.

Oleajes anómalos impactarán el litoral sur desde Marcona hasta Tacna, advierte la Marina. (Foto: Andina)

La entidad marítima precisó que, bajo esta clasificación, las alturas de las olas podrían incrementarse hasta en un 50 % por encima de sus condiciones normales, lo que representa un riesgo para embarcaciones menores y actividades realizadas cerca de la orilla.

Ante este escenario, la Marina recomendó a los gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas a actividades marítimas adoptar acciones de prevención. Asimismo, se dispuso la restricción de actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas mientras dure el evento oceanográfico.

Costa sur bajo alerta por oleajes anómalos: Arequipa entre las regiones afectadas. (Foto: Andina)

En el caso de Arequipa, la disposición deberá ser acatada por la Capitanía de Puerto de Mollendo, que tiene bajo su jurisdicción cuatro caletas, un puerto y cinco desembarcaderos. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) evaluará la situación y determinará si corresponde el cierre temporal de estos espacios, en función de la evolución del oleaje.

