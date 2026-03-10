Por Redacción EC

Durante los últimos días, diversas zonas de la costa peruana se han visto perjudicadas debido a los fuertes oleajes anómalos que generaron la pérdida o provocaron daños en embarcaciones cercanos al litoral. Este fenómeno, que alcanzó hasta dos o tres veces su altura habitual, ha producido gran preocupación entre los pescadores y habitantes de estas áreas costeras, quienes se han visto obligados, en algunos casos, a poner sus vidas en riesgo para salvar sus herramientas de trabajo. En ese contexto, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que cerca de 90 puertos se han visto obligados a cerrar como modo de prevención debido al registro de estos fenómenos naturales. De hecho, este evento fue clasificado como oleaje de intensidad moderada a fuerte, lo que generó un mayor movimiento del mar en diversas playas. Frente a este preocupante contexto, se emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para que acate las medidas de seguridad y así evitar situaciones que lamentar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.