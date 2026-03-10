Durante los últimos días, diversas zonas de la costa peruana se han visto perjudicadas debido a los fuertes oleajes anómalos que generaron la pérdida o provocaron daños en embarcaciones cercanos al litoral. Este fenómeno, que alcanzó hasta dos o tres veces su altura habitual, ha producido gran preocupación entre los pescadores y habitantes de estas áreas costeras, quienes se han visto obligados, en algunos casos, a poner sus vidas en riesgo para salvar sus herramientas de trabajo. En ese contexto, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que cerca de 90 puertos se han visto obligados a cerrar como modo de prevención debido al registro de estos fenómenos naturales. De hecho, este evento fue clasificado como oleaje de intensidad moderada a fuerte, lo que generó un mayor movimiento del mar en diversas playas. Frente a este preocupante contexto, se emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para que acate las medidas de seguridad y así evitar situaciones que lamentar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, se alertó sobre los oleajes anómalos reportados en la costa central, que iniciaron el viernes 6 y se extenderán hasta el jueves 12 de marzo. Esto ha llevado, sin duda, al cierre de 90 puertos en todo el litoral con el objetivo de cuidar la integridad de los bañistas y deportistas. Así, el capitán de fragata Marco Bartens explicó para Canal N que el fenómeno se originó por un sistema de baja presión subpolar que generó vientos persistentes, los cuales produjeron un oleaje oceánico de gran magnitud que llegó al país y se intensificó de manera progresiva desde el último fin de semana.
Eso no es todo, la DHN también señaló que la fase de Luna llena influye en el aumento del nivel del mar. Además, las playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste estarán más expuestas al impacto de este fenómeno natural. De esta manera, la institución instó a los gobiernos y autoridades locales a tomar las medidas de seguridad a favor de cuidar a la población. “Esta fase lunar influiría en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras. El organismo recomienda a los gobiernos regionales, locales, Capitanías de Puerto y empresas de la comunidad acuática tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales”, indica el aviso.
