Por Kenyi Peña Andrade

El reciente terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia volvió a poner en alerta a la región y recordó que los movimientos de la tierra pueden presentarse de manera inesperada. Estos eventos suelen generar preocupación y, en muchos casos, también dudas sobre la forma correcta de referirse a ellos. En medio de la incertidumbre, términos como sismo, temblor y terremoto aparecen constantemente en las conversaciones y medios de comunicación. Aunque suelen utilizarse como si fueran sinónimos, existen diferencias que conviene conocer. Comprender qué representa cada denominación permite interpretar mejor la información relacionada con estos fenómenos. Además, ayuda a evitar confusiones cuando se reporta la ocurrencia de un movimiento sísmico. A propósito de lo ocurrido en Colombia, repasamos qué hay detrás de estos conceptos y por qué es importante distinguirlos.