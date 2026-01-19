Escuchar
(2 min)
Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado contra su bus en Trujillo. (Foto: Captura de video)

Resumen

Por Redacción EC

Armonía 10 de Walther Lozada se pronunció con un contundente comunicado luego que delincuentes atentaran con explosivos el bus de la agrupación de cumbia. La orquesta condenó los actos de violencia e hizo un llamado a las autoridades para tomar acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad.

