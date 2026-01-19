Armonía 10 de Walther Lozada se pronunció con un contundente comunicado luego que delincuentes atentaran con explosivos el bus de la agrupación de cumbia. La orquesta condenó los actos de violencia e hizo un llamado a las autoridades para tomar acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad.

A través de sus redes sociales, la agrupación de cumbia compartió un comunicado oficial en el que lamentaron el atentado que sufrieron y reveló que los daños fueron solo materiales y no hubo heridos ni víctimas mortales.

“La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentando en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas”, señaló la agrupación en su comunicado.

“Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país. Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas”, añadió en su mensaje.

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado contra su bus en Trujillo. (Foto: IG)

Como se sabe, delincuentes atentaron con explosivos el bus de la orquesta musical de cumbia Armonía 10 de Walther Lozada, alrededor de las 2:40 a. m. por la avenida El Golf, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

Según imágenes de cámaras de seguridad, el hecho ocurrió mientras la agrupación ofrecía un concierto en la discoteca “Monasterio”. América Noticias indicó que la unidad de transporte quedó destrozada en la parte lateral izquierda, en la zona de la bodega, donde dos compuertas quedaron prácticamente levantadas tras el estallido.

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado contra su bus en Trujillo. (Foto: Captura de video)

Cabe señalar que la explosión se escuchó a varias cuadras a la redonda y, al mismo tiempo del ataque, terminaba otra actividad por el aniversario del distrito de Víctor Larco, donde se presentó la orquesta Corazón Serrano.