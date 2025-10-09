Durante los últimos tiempos, la industria musical peruana atraviesa una situación crítica e indignante ante el incremento de la violencia y las extorsiones, que han cobrado la vida de reconocidos artistas y golpeado a importantes orquestas del país. Un caso que conmovió a la población nacional fue la muerte de Paul Flores, cantante de Armonía 10, quien murió a manos de los sicarios en moto a inicios de año. Esto refleja la inseguridad y amenaza que viven no solo los ciudadanos y el sector transporte, sino también las bandas musicales. De hecho, el terrible atentado contra el grupo Agua Marina, ocurrido el pasado 8 de octubre, sigue cobrando más víctimas a causa de la ola de criminalidad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ BANDAS DE CUMBIA HAN SIDO VÍCTIMAS DE ATENTADOS?

Este miércoles 8 de octubre, el mundo de la cumbia en el país se vio conmocionado luego de que la agrupación Agua Marina sufriera un terrible atentado. Todo ocurrió mientras la banda norteña se presentaba en el Círculo Militar de Chorrillos. En pleno espectáculo, cuando cientos de fanáticos coreaban sus canciones, una ráfaga de balas sorprendió a todos, al parecer, proveniente de una banda criminal. Este hecho dejó cinco heridos, quienes se viene recuperando en diversos centros de salud. Esto refleja la inseguridad a la que están expuestas las bandas musicales y los eventos en los que se presentan.

@americanoticias #ÚltimoMinuto Desde el lugar de los hechos: La Policía ha cercado la av. Confraternidad, en Chorrillos, donde se habría iniciado el ataque armado contra el concierto de Agua Marina. [Mira el noticiero completo y 100% GRATIS -Solo Perú- en tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ original sound - América Noticias

Sin embargo, este no es el primer caso, pues en diciembre del año pasado, la orquesta Hermanos Guerrero enfrentó la trágica pérdida de su vocalista, Thalía Manrique Castillo, que semanas después la agrupación continuó recibiendo más llamadas intimidantes. Asimismo, Corazón Serrano, Armonía 10, Grupo 5 y otras bandas de cumbia han revelado que vienen siendo atacados y amenazados por criminales. Esto ha llevado a que tomen diversas medidas particulares con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus integrantes. Por su parte, las autoridades continúan investigando estos hechos a fin de determinar responsables.

¿QUÉ ASIENTOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO REPRESENTAN MAYOR PELIGRO PARA LA CIUDADANA?

En medio de un aumento de la inseguridad ciudadana, según la Policía Nacional del Perú, un total de 65 choferes de empresas de transporte han sido asesinados solo entre enero y julio del 2025. En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, sostuvo que el Gobierno de Dina Boluarte no ha logrado garantizar condiciones de seguridad que permitan a las empresas de transporte operar con protección para sus trabajadores. Esto ha generado que, tanto empleados como pasajeros, vivan en constante amenaza.

Precisamente, un estudio llevado a cabo por ‘Punto final’ reveló patrones preocupantes durante ataques perpetrados a los buses de transporte público este 2025. Según el programa de Latina, el 40 % de los disparos se concentra en el parabrisas delantero y el 35 % en los laterales, principalmente en la zona cercana a la cabina del conductor. En contraste, solo el 15 % alcanza la parte posterior. Esto evidencia que las primeras filas detrás del chofer, así como el asiento del copiloto, se han convertido en los lugares más peligrosos para viajar en un bus en Lima y Callao.