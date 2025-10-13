El cantante Irvin Saavedra, reconocido vocalista de Armonía 10, decidió dar un paso al costado y renunció a la agrupación de cumbia. La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde agradeció a sus compañeros de grupo y al público por el respaldo.

La renuncia del vocalista de Armonía 10 surge después de los atentados que sufren las agrupaciones nacionales, siendo la más reciente un atentado con arma de fuego contra Agua Marina, donde seis personas resultaron heridas.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Irvin Saavedra anunció que, luego de casi una década, tomó la decisión de despedirse de Armonía 10 para priorizar “mi bienestar y el de mi familia”.

Cantante de Armonía 10 renuncia a la orquesta tras los recientes atentados. (Foto: Instagram)

“Después de 9 años de música, viajes y sueños cumplidos, llegó el momento de cerrar una etapa y despedirme de la familia de Armonía 10 de Piura… Hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia, pero me voy agradecido y orgulloso de haber sido parte de una orquesta que marcó mi vida y la de muchos”, señaló el cantante en su misiva.

“Gracias por acompañarme en este viaje inolvidable. Hago público mi decisión de alejarme de los escenarios, será un hasta pronto, no un adiós. Hago una pausa para volver más fuerte. Necesito un respiro… pero mi corazón siempre estará con ustedes”, agregó en la descripción de su publicación.

Cabe señalar que Armonía 10 es otra de las agrupaciones nacionales que ha sido víctima de la delincuencia en Perú. En marzo de este año, el cantante Paul Flores falleció luego que el bus en el que se trasladaba el grupo fue atacado con armas de fuego en el distrito de San Juan de Lurigancho.