El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, advirtió que entre el lunes 19 y el domingo 25 de enero se presentará un aumento de las temperaturas diurnas en la costa del país, lo que afectará a Lima Metropolitana y a diversas ciudades costeras.

Según el Senamhi, se prevé cielo con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, condición que favorecerá el incremento del calor durante el día.

Senamhi prevé verano con temperaturas normales en Lima y picos de calor hacia febrero. (Foto: Andina)

Este escenario está asociado a la disminución de la intensidad de los vientos del sur y al ingreso de vientos del norte, lo que permitirá una mayor disipación de la nubosidad, especialmente en zonas alejadas del litoral.

No obstante, el organismo señaló que hacia la tarde y la noche podría incrementarse la nubosidad, con probabilidad de lluvias dispersas e intermitentes, principalmente en distritos ubicados lejos de la costa. Además, no se descarta la ocurrencia de ráfagas de viento durante el atardecer.

En el caso de Lima Metropolitana, el Senamhi detalló que las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 °C y 30 °C en Lima oeste y Lima centro, mientras que en Lima este y Lima norte podrían alcanzar alrededor de los 32 °C. En regiones del norte, como Piura y Tumbes, se esperan valores de hasta 37 °C.

Distritos alejados del mar sentirán más calor en Lima durante el verano, según Senamhi. (Foto: Andina)

Finalmente, el Senamhi indicó que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones del tiempo a nivel nacional y recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de su página web y redes sociales oficiales.