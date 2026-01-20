Iván Paredes presentó su renuncia irrevocable como jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en medio de diversos cuestionamientos en su contra, que incluyen la difusión de una serie de audios que lo vincularían con el presunto cobro de una coima.

A través de una carta enviada al presidente José Jerí, Paredes Yataco comunicó su decisión agradeciendo la confianza depositada en él para asumir el cargo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

LEE MÁS: Audios vinculan al jefe del INPE con presunto cobro de coima para excarcelar a expolicía

Asimismo, reiteró su disposición a realizar una “transferencia ordenada y transparente”, a fin de no afectar la continuidad del servicio penitenciario ni los objetivos institucionales.

Carta de renuncia de Iván Paredes.

En noviembre pasado “Cuarto Poder” vinculó a Iván Paredes con el presunto cobro de una coima de S/80.000 a cambio de facilitar la liberación de Marcos Quispe Riveros, un expolicía condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado.

Las grabaciones atribuidas al entonces funcionario muestran conversaciones en las que una voz, presuntamente de Paredes, coordina la entrega de dinero con la esposa del exagente, Adela Guamancusi.

El informe periodístico precisa que la familia del interno entregó el dinero con la expectativa de obtener la excarcelación de Quispe Riveros, lo que nunca ocurrió. En una de las grabaciones, se escucha a una voz que sería del jefe del INPE ofrecer devolver parte del dinero.

“Le voy a depositar sus 500 dólares mañana... le voy a dar mi reloj, cuesta 800”. También admite haber recibido el total de S/80.000, que prometió reembolsar “en tres partes”.

El dominical también reveló el pasado 18 de enero que en el INPE varios jóvenes sin experiencia laboral en el sector público accedieron a órdenes de servicio luego de reunirse directamente con Paredes Yataco.