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El ‘Frankenstein’ izquierdista

“Resulta ingenuo pensar que Sánchez cumplirá todo lo que les ha prometido a sus aliados. La mejor muestra ha sido la desastrosa presentación de su intento de hoja de ruta”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Candidato de JP, Roberto Sánchez, armó un nuevo programa con colaboración de otros sectores políticos.
    Candidato de JP, Roberto Sánchez, armó un nuevo programa con colaboración de otros sectores políticos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.