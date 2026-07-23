El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Sostener la democracia

“El principal legado de este Congreso fue haber contribuido a preservar la democracia en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente”.

    Maricarmen Alva
    Por

    Congresista de la República

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / Prolima

    El Congreso que culmina su mandato deja un legado que trasciende las encuestas. En uno de los períodos más complejos de la vida republicana, el Parlamento asumió la responsabilidad de preservar el orden constitucional, defender la institucionalidad y garantizar la continuidad democrática frente a reiterados intentos de desestabilización. Ello no significa desconocer que hubo errores, decisiones discutibles y una ciudadanía que muchas veces sintió distancia frente a sus representantes. Sin embargo, las instituciones deben evaluarse también por su capacidad para cumplir su deber en los momentos más difíciles.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.