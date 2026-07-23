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La formalidad informal: un riesgo sísmico latente

“El colapso de la “formalidad informal” cuesta más caro que la informalidad declarada, porque en la primera el ciudadano y el Estado pagaron por seguridad, recibiendo a cambio un peligro maquillado".

    Raúl Delgado Sayán
    Por

    Ingeniero

    rdelgados@comercio.com.pe

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    Resumen

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    Perú bajo amenaza sísmica: ¿por qué se registran más de 800 sismos al año? El IGP lo explica | Composición EC: Andina
    Perú bajo amenaza sísmica: ¿por qué se registran más de 800 sismos al año? El IGP lo explica | Composición EC: Andina

    El debate sobre la vulnerabilidad sísmica en el Perú suele enfocarse en una cifra alarmante: cerca del 70% de las viviendas son informales. Ante esto, quienes habitan o trabajan en edificaciones “formales” respiran aliviados. Existe la falsa creencia de que contar con la firma de un profesional es una protección absoluta similar a la que relata la Biblia durante las plagas de Egipto, donde la peste “pasaba sin tocar” a quienes estaban bajo el amparo de su fe. Lamentablemente, en la ingeniería no existe la protección divina por decreto. Creerse libre del peligro solo por tener un plano firmado es una gran mentira. Aquí nace un fenómeno sumamente peligroso: la “formalidad informal”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.