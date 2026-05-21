Resumen

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La norma incorpora nuevas sanciones para quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares, sistemas de comunicación, equipos de filmación o fotografía a centros penitenciarios.
La norma incorpora nuevas sanciones para quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares, sistemas de comunicación, equipos de filmación o fotografía a centros penitenciarios.
Por Redacción EC

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) destacó la reciente aprobación en el pleno del Congreso de la República de los proyectos de ley que modifican el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688, con el fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

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