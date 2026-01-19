Muerte en Vía Expresa Sur: Un chofer con tres papeletas y una obra sin cruces seguros para peatones

El conductor de la unidad ha sido identificado como Andrys Daniel Brito Tortoza (31 años), ciudadano de nacionalidad venezolana. Fue trasladado a la comisaría de Sagitario en Surco. El auto, un Toyota modelo Etios del año 2019, está a nombre de Johendry Raumer Roman Morillo.

Así quedó el vehículo luego del choque en la Vía Expresa Sur. Foto: Lenin Tadeo.

De acuerdo con declaraciones de vecinos de la zona a El Comercio, Quihui Suica, quien regresaba de hacer compras en el mercado, murió de forma instantánea por la magnitud del impacto. El tránsito en la zona fue restringido mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Así también, los vecinos mencionaron que cerca del lugar del atropello había un inspector municipal que dirigía el tránsito. Según aseguraron, el conductor no se percató de la señal de alto debido a que transitaba a gran velocidad .

Los ciudadanos reclamaron la falta de señalización y pases de peatones adecuados a lo largo de la Vía Expresa Sur, inaugurada y habilitada por la Municipalidad de Lima (MML) en setiembre del año pasado. Expresaron que los niveles de tráfico y ruido llegan a niveles tan altos en algunos puntos —como el cruce de las avenidas Paseo de la República y Ayacucho— que transitar por la zona en hora punta es insoportable para conductores y transeúntes.

El Comercio comprobó que la zona es de alto tránsito , pues está ubicada cerca de la parroquia San Roque, el mercado San Roque y la institución educativa 6047 José María Arguedas. Adicionalmente, cerca al punto de la tragedia convergen la Av. Paseo de la República, Av. El Carmen, calle Los Conquistadores, calle Jorge Chamot Biggs, el pasaje Eloy Nepo y la calle El Cohete.

Todas las papeletas del conductor

Brito tiene licencia de conducir vigente de categoría AIIIc. De acuerdo con el sistema de papeletas del SAT, tiene una multa pendiente de pago por haber cometido la falta leve L01: Dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos. Adeuda S/145.20 por ella.

Según el Sistema de Licencia por punto del MTC, antes cometió dos infracciones, que ya fueron pagadas. Una por la misma falta L01 y otra por la falta grave G57 (no respetar las señales que rigen el tránsito, cuyo incumplimiento no se encuentre tipificado en otra infracción). Adicionalmente, tiene 25 puntos en el brevete.

Antecedente nefasto y falencias advertidas

Una inspectora municipal de tránsito fue atropellada en la mañana del jueves 18 de diciembre tras el violento choque de dos vehículos —un auto particular y un taxi— en la intersección de la nueva Vía Expresa Sur y la avenida Surco, en el distrito del mismo nombre. El hecho ocurrió en una zona donde el tránsito vehicular era controlado por los fiscalizadores municipales ante la falta de semáforos.

En las imágenes difundidas por Buenos Días Perú se observó que la inspectora hizo una señal de alto a un vehículo particular color gris que se desplazaba por la pista auxiliar de la Vía Expresa Sur.

En simultáneo, se aprecia que un taxi amarillo cruza la vía, y el impacto se produce después de que el conductor de la primera unidad no acató la orden de la agente.

El fuerte choque trajo como consecuencia que la trabajadora municipal fuera atropellada por el vehículo amarillo que, tras la colisión con el otro automóvil, también impactó y derribó un poste de señalización.

La inspectora quedó tendida en la pista y rápidamente fue auxiliada por los conductores de diferentes unidades. Uno de sus compañeros fiscalizadores se acercó al lugar del accidente para reportar a su base lo ocurrido con su colega.

La trabajadora afectada fue trasladada a una clínica cercana para ser atendida, y aunque no tuvo heridas de gravedad, sufrió golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo.

En aquella oportunidad, los vecinos de la zona también denunciaron que los accidentes de tránsito son frecuentes en esa vía debido a la falta de señalización y la poca claridad en la distribución de los carriles.

Cabe recordar que, si bien la MML inauguró la primera etapa de la Vía Expresa Sur el 11 de setiembre, dio un plazo de 10 días para “concluir con los ajustes necesarios que un proyecto de este tipo" requería. Por ello, el tránsito empezó a circular por esta carretera el 22 de setiembre.

En un recorrido por la Vía Expresa Sur en setiembre, de extremo a extremo, comenzando a la altura de República de Panamá y terminando cerca de la avenida los Próceres, El Comercio pudo comprobar que se generaba tráfico y congestión vehicular en ciertos cruces del corredor vial.

Lo mismo sucedió al llegar al cruce con Ayacucho, donde se registró otra congestión. Cabe mencionar que, según han reportado los vecinos y algunos conductores, este escenario se agudizaba en horas punta. La presencia de fiscalizadores trataba de agilizar el tránsito; sin embargo, la cantidad de unidades que pugnan por pasar y la bulla que generan hacen pasar un mal rato a quien circula por ahí.

Otro problema pendiente que se pudo detectar es la falta de veredas para peatones en algunos tramos de la Vía Expresa Sur, sobre todo entre las avenidas Surco y Próceres. Del mismo modo, el tramo central lucía aún con acumulaciones de montículos de tierra en algunos sectores.

Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos, declaró a El Comercio que la Vía Expresa Sur fue ejecutada de manera apresurada y sin un estudio de viabilidad por la MML, lo que ocasionó problemas de señalización y semaforización.

“Cuando uno ejecuta una obra de este calibre, la norma pide un estudio de viabilidad que determina la semaforización, límites de velocidad, densidad e intervalos entre vehículos, obras de accesibilidad, etcétera”, expresó. En esa línea, Vélez consideró que la obra no es una vía expresa, debido a que no cuenta con pasos a desnivel.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Surco

A través de un comunicado, la Municipalidad de Surco lamentó el trágico accidente ocurrido en la mañana de hoy. Además, señaló que este hecho pudo evitarse “si se hubieran adoptado las medidas de seguridad” que dicha comuna solicitó en “reiteradas oportunidades” a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Comunicado de la Municipalidad de Santiago de Surco

“Pese a nuestras constantes advertencias sobre el riesgo que representa esta vía para los peatones, no se ha recibido una respuesta efectiva. Hoy, esa inacción ha tenido consecuencias irreparables”, añadió.

La comuna que dirige el alcalde Carlos Bruce exigió a la Municipalidad Metropolitana de Lima “actuar con urgencia y responsabilidad”, disponiendo la instalación inmediata de puentes peatonales y reforzando la señalización y seguridad en la zona.

Hasta el cierre de esta nota, Emape no había emitido un comunicado sobre lo acontecido.