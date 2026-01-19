José Cayetano Chávez
Muerte en Vía Expresa Sur: Un chofer con tres papeletas y una obra sin cruces seguros para peatones
Casi cuatro meses después de su habilitación para el tránsito vehicular (22 de setiembre del 2025), hoy ocurrió el primer accidente fatal en la Vía Expresa Sur. A la altura de la Av. El Carmen en Surco, el vehículo de placa BKH-277 atropelló a una adulta mayor. La víctima ha sido identificada como Eulogia Quihui Suica (66 años).

