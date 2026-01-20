Un aparatoso accidente vehicular dejó cuatro personas lesionadas durante la madrugada de este martes en la intersección de la avenida Brasil con el jirón Centenario, en la zona limítrofe entre los distritos de Jesús María y Breña, a pocos metros de la residencia del presidente José Jerí. El violento impacto movilizó de inmediato a los servicios de emergencia y generó el cierre temporal de una de las principales arterias viales de Lima.

Según información proporcionada por las autoridades, el choque se produjo cuando un automóvil amarillo que circulaba por la avenida Brasil con dirección a Plaza Bolognesi colisionó de manera frontal y lateral contra un vehículo blanco que atravesaba la intersección desde el jirón Centenario. Testigos del hecho reportaron la colisión instantes después de la medianoche, alertando a las unidades de auxilio.

Hasta el lugar llegaron cuatro compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes realizaron labores de rescate y brindaron atención médica primaria a los heridos. De acuerdo con el reporte institucional, la mayoría de las víctimas viajaba en el automóvil amarillo, cuyos ocupantes fueron evacuados de urgencia a un centro de salud cercano. Si bien las lesiones no comprometieron la vida de los afectados, los bomberos señalaron que la asistencia fue inmediata debido a la violencia del impacto, que dejó severamente dañadas ambas unidades.

El conductor del vehículo blanco declaró a la prensa que se encontraba detenido esperando la luz verde del semáforo cuando fue embestido por el otro automóvil.

Como consecuencia del siniestro, la avenida Brasil permaneció bloqueada por varias horas, hasta que grúas municipales retiraron los vehículos siniestrados, lo que provocó congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana. La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del caso, que incluyen pericias técnicas y la práctica del dosaje etílico a los conductores involucrados.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

