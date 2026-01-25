Red de Carriles Bus: ATU planea implementarlos en avenidas Angamos, Brasil y Tomás Marsano

Este viernes 23, numeroso personal de la ATU y la PNP desplegado desde el cruce de Abancay con el Jr. Amazonas hasta la Av. Nicolás de Piérola, permitió que se respeten los carriles segregados.

Pavel Flores, vocero de la ATU, declaró a El Comercio que se está optimizando la fiscalización en la avenida para garantizar el cumplimiento y los beneficios del carril segregado. Esta labor se realiza en conjunto con la PNP y la Municipalidad de Lima (MML).

“ Los carros están pasando de viajar entre 20 a 25 minutos por la Av. Abancay a 10 o 7 minutos. En picos del día hemos llegado a 4 minutos de recorrido por los 1,8 kilómetros de la avenida. También estamos tomando en consideración aspectos técnicos para evitar accidentes ” , afirmó.

Asimismo, Florez explicó que los fiscalizadores de la ATU pueden imponer actas de fiscalización al transporte informal y recoger evidencia —por ejemplo, mediante videos e imágenes— que sirva a la PNP para imponer una papeleta de tránsito por la falta G10: Incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido. Se trata de una infracción grave del Reglamento Nacional de Tránsito e implica una multa de 440 soles y de 20 puntos al récord del conductor.

El funcionario resaltó que la marcha blanca vigente permite continuar la orientación en campo e implementación de la señalética para que conductores y peatones se adapten al nuevo funcionamiento del transporte en la Av. Abancay.

¿Cómo funciona los nuevos carriles?

La segregación física es la clave de esta iniciativa. Cada tres metros de topellantas existe un bolardo. Según la ATU, esto permite mantener un orden y evita que los vehículos particulares puedan ingresar con facilidad.

Además, se han colocado señaléticas horizontales delineadas de azul y verticales en los cruces perpendiculares que indican ‘SOLO BUS’.

Av. Arequipa y próximas vías en ser segregadas

A principios del 2025, la ATU dio a conocer a la sociedad esta propuesta, luego de que se sociabilizara el proyecto entre los vecinos y distritos por los cuales atraviesa la Av. Arequipa. Incluso, envió unas cartas a los ciudadanos para explicarles los “beneficios” del proyecto, como la mejora de la fluidez en la movilidad urbana, la reducción de los tiempos de espera y viaje, y la disminución del uso del transporte informal y de la contaminación ambiental.

Pavel Flores mencionó que la estrategia de carriles segregados en dicha avenida continúa en evaluación y no tiene una fecha exacta de inicio.

La última acción de la ATU sobre el tema fue realizar este mes una mesa técnica con la participación de expertos en urbanismo, movilidad y transporte para que emitan su opinión sobre el proyecto. Esta información será compartida con los gobiernos locales.

En un informe previo, Daniel Gonzales, vocero de ATU, informó a El Comercio que, del Centro de Lima hacia Miraflores, los carriles de la Av. Arequipa permanecerán para el transporte privado. Por su parte, los carriles de sur a norte serán usados de manera bidireccional (ida y vuelta) para los buses del corredor azul .

Así sería el desplazamiento de los vehículos en caso se concrete la intervención en la Av. Arequipa. (Foto: ATU)

Acerca de la ubicación de los paraderos en la Av. Arequipa, Gonzales precisó que serán instalados en el separador central sin que exista daño a los árboles y áreas verdes.

Asimismo, Gonzales mencionó que se evalúa aplicar el proyecto de la Av. Arequipa en las avenidas Angamos, Brasil, Tomás Marsano y algunas vías del norte de la ciudad .

Los carriles segregados bajo la lupa de expertos

Alfonso Florez, gerente general de la fundación Transitemos, declaró a El Comercio que la falta de fiscalización recurrente en los primeros días de la marcha blanca de la segregación en la Av. Abancay explica por qué el carril especial de transporte público ha sido invadido por vehículos privados y colectivos. En esa línea, indicó que se requiere de tiempo para que peatones y conductores asimilen el nuevo funcionamiento del tránsito en la avenida. Adicionalmente, invocó a la ATU a hacer las correcciones necesarias.

“Los pasajeros tienen que acostumbrarse a bajar solo en los paraderos y no donde les da la gana. Además, los paraderos no deben estar en las esquinas, sino en la mitad de la cuadra, como en Madrid, para no quitar la visibilidad a los autos que quieran doblar”, agregó Flórez.

Por su parte, Roberto Vélez, gerente general de A Movernos, comentó que la resistencia a respetar el carril segregado se debe a la informalidad y falta de educación vial de la mayoría de la ciudadanía.

“Es importante que los buses tengan un carril exclusivo, de manera que los tiempos de viaje se reduzcan considerablemente y la gente deje de usar el colectivo. La gente toma el colectivo solo por el tiempo de viaje, aunque el precio sea mayor”, añadió Florez.

Ambos destacaron la importancia de la segregación de carriles y de optimizar la fiscalización de su incumplimiento . “En la pirámide de la movilidad, primero está el peatón; segundo, los ciclistas; tercero, el transporte público; y en último lugar, los vehículos privados. Por eso, desde A Movernos estamos de acuerdo con que se implementen más carriles segregados en otras avenidas”, resaltó Vélez.

Flórez comentó también que este es uno de los proyectos que forma parte del Plan de Movilidad Urbana de la ATU, aprobado recientemente.

Sobre las próximas avenidas intervenidas

Flórez considera que la segregación de carriles en la Av. Arequipa será eficiente al ofrecer un carril de la vía únicamente para el corredor azul.

El experto señaló que la ATU deberá trabajar en sensibilizar a los vecinos y los dueños de los negocios en la avenida para adaptar sus hábitos al nuevo funcionamiento del tránsito que tendrá la avenida.

Por su lado, Vélez subrayó que la implementación de la estrategia no debe dañar el ornato de la vía. “La ATU tiene que conversar con los vecinos y dueños de locales comerciales para que la medida sea exitosa. Por ejemplo, en los supermercados que se encuentran en el sentido que será exclusivo para el corredor azul, los vehículos querrán ingresar. Además, tiene que prevenirse que los colectivos ilegales no tomen la Av. Petit Thouars y quiten demanda al corredor morado”, aseveró.

En el caso de la Av. Angamos, Florez propone que los carriles auxiliares de los costados sean segregados para el transporte público, de tal manera que los carriles intermedios sean utilizados por los vehículos privados. Para Vélez, la parte de la Av. Angamos que recorre Surquillo debe funcionar al igual que la Av. Brasil: los carriles de los costados para los autos privados y los intermedios para el transporte masivo.

Para las avenidas Brasil y Tomás Marsano, Florez sugiere que se incorporen elementos físicos para su segregación. Por ejemplo, topellantes y bolardos. Asimismo, ambos aseguran que la Av. Brasil cuenta con un espacio suficiente para que en ella funcione un BRT similar al Metropolitano, de tal manera que sea el único sistema de transporte público en la avenida.

En esa línea, Velez destacó que esta medida podría evitar los accidentes por adelantamientos que ocurren con frecuencia en la Av. Brasil debido al correteo entre combis y cústers de transporte público.

Así también, Florez destacó la necesidad de incorporar la fiscalización electrónica mediante cámaras, sistemas integrados y la ‘tercera placa’, un dispositivo holográfico con chip adherido al parabrisas delantero, que sirve para identificar el vehículo a distancia y prevenir la clonación o falsificación.