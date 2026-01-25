José Cayetano Chávez
Red de Carriles Bus: ATU planea implementarlos en avenidas Angamos, Brasil y Tomás Marsano
La implementación de carriles segregados para el transporte público en la Av. Abancay todavía no ha demostrado una eficiencia total en sus primeros días. La marcha blanca de esta estrategia, implementada por la ATU para mejorar la fluidez y seguridad del transporte masivo, inició el martes 20 de enero. Desde entonces, El Comercio ha registrado a taxis y vehículos particulares ingresando a las vías separadas para recoger y dejar pasajeros, pese a las señalizaciones, bolardos y topellantas colocados. Esta situación preocupa, sobre todo porque la institución adscrita al MTC busca replicar la estrategia en otras avenidas de la ciudad.

