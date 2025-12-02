Homicidio en la Av. Brasil trae a Lima la larga guerra entre Los Pulpos y La Jauría

El caso, además, demostraría cómo una guerra criminal que lleva más de dos décadas librándose en el norte del país habría llegado hasta la capital sin dificultades.

La noche transcurría con normalidad en el cruce de la calle Castrovirreyna y la avenida Brasil, en el límite entre Jesús María y Breña, a solo dos cuadras de la casa del presidente José Jerí y a tres de una comisaría, cuando una motocicleta sale de la vía auxiliar, atraviesa un cruce peatonal e intercepta a Bolaños.

El lugar del crimen se encuentra a solo dos cuadras de la casa del presidente José Jerí y a tres de la comisaría de Jesús María. / JESÚS SAUCEDO / EL COMERCIO

Según los primeros reportes policiales, los sicarios dispararon 15 veces contra el hombre mientras se dirigía presuntamente a una tienda cercana. La motocicleta, de inmediato, sale del lugar, se reincorpora a la vía auxiliar y sigue su trayecto hacia el suroeste.

Todo el incidente, que desató el terror entre transeúntes y conductores que pasaban por la zona, duró apenas 7 segundos.

Reconstrucción del crimen a partir de las cámaras de seguridad de un comercio cercano. / CÁMARAS DE SEGURIDAD CERCANAS

Las cámaras de seguridad de la municipalidad de Jesús María registraron la reacción de los transeúntes y la rápida llegada de agentes de Serenazgo y de la Policía, mientras que un negocio cercano logró captar brevemente el recorrido de la motocicleta.

El Comercio tuvo acceso a estas imágenes.

Las cámaras de Jesús María captaron a los transeúntes huyendo del lugar tras los disparos. / MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

En la comisaría de Jesús María, ubicada a solo dos cuadras y media del lugar del crimen, señalaron que la investigación está en manos de la División de Homicidios de la PNP.

Según el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el asesino habría interceptado a Bolaños a pie para luego huir a bordo de la motocicleta; esto explicaría cómo el cuerpo quedó tendido a mitad de la avenida.

La hipótesis más fuerte que maneja la policía hasta el momento es que se trataría de un ajuste de cuentas relacionado al enfrentamiento entre dos organizaciones criminales. “Él ha salido de una casa que estaba alojado por acá, muy cerca, y a él lo han estado vigilando“, aseguró Arriola a los medios la noche del domingo.

Las imágenes obtenidas por El Comercio no permiten determinar si ambos sicarios llegaron a bordo de la motocicleta o por separado, como señaló el comandante Arriola.

Los peritos hallaron 15 casquillos de bala en la escena del crimen. / JESÚS SAUCEDO / EL COMERCIO

- Los antecedentes de Bolaños -

Pese a tener solo 29 años, sobre Bolaños ya pesaban acusaciones sobre extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas, por este último delito incluso cumplió 9 meses de prisión preventiva en el penal El Milagro, de Trujillo, hasta que fue liberado en marzo de este año.

En aquella oportunidad, Bolaños terminó en la cárcel tras ser capturado durante un operativo en una vivienda cercana al lugar de un ataque contra dos efectivos policiales, cerca del Centro Histórico de Trujillo.

Bolaños fue detenido en noviembre del 2024 en Trujillo. / MINISTERIO DEL INTERIOR

Según la PNP, el hombre estaba investigado por pertenecer a la banda Los Pulpos y el cabecilla de sus principales rivales, La Jauría, lo acusaba de haber actuado como autor intelectual de la muerte de su hermano.

“La Jauría nació en Esperanza y Los Pulpos en El Porvenir. Son dos de las bandas más avezadas de La Libertad y del país diría yo, o por lo menos del norte del país. Estas no operan desde hace 10 o 15 años sino hace más de 20″, explica a El Comercio Johny Aurazo, editor del diario Correo Trujillo.

Ambas bandas se disputarían el control del cobro de cupos a transportistas y empresarios. “En Trujillo empezamos a hablar de extorsiones a microbuseros desde inicios de siglo. Después pasaron a la apropiación de terrenos que lotizaban y luego vendían”, asegura Aurazo.

También en noviembre del 2024 se registró en el distrito trujillano de Laredo el asesinato de Overt David Bazán Villanueva, alias ‘Chato Oré’.

Bazán, de 38 años, era sindicado como cabecilla de una banda dedicada a la extorsión, incluida una dirigida a la familia del futbolista Paolo Guerrero durante su paso por el club César Vallejo.

El hombre, además, era medio hermano de Jolín Bazán Valderrama, líder de La Jauría. En cuanto a Bolaños, se presume que mantenía vínculos con Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de Los Pulpos y por quien la PNP ofrece una recompensa de medio millón de soles.

Las autoridades presumen que Jolín y Jhonsson eran aliados hasta que una traición los convirtió en enemigos.

La Policía ofrece 500 mil soles de recompensa por información que conduzca a la captura de jhonsson Smit Cruz Torres, sindicado como el líder de Los Pulpos.

- Uno de los peores atentados del año -

Tras su excarcelación, la familia de Bolaños recibió llamadas advirtiéndoles que sería asesinado por haber ordenado el ataque contra Chato Oré, según lo dio a conocer él mismo durante una entrevista con Cuarto Poder el 17 de agosto de este año.

"Han intentado acabar con mi vida tres veces, pero ¿por qué?, a mí no me quieren matar ni los Pepes, ni Los Pulpos. A mí (quien) me quiere matar es Jolín Valderrama por el supuesto rumor (de) que he sido autor de la muerte de su hermano“, aseguró Bolaños en dicha oportunidad.

La entrevista fue brindada a la periodista Juana Avellaneda por el ahora occiso desde la clandestinidad cuatro días después de que se registrara un atentado con explosivos contra su domicilio en la Avenida Perú, en Trujillo.

Según Aurazo, junto al que se registró en enero en la sede principal de la Fiscalía y el de octubre en la urbanización Primavera, el de la casa de Bolaños fue de los más graves del año en Trujillo.

Bolaños habría sido el objetivo del atentado contra una casa en la Av. Perú, Trujillo, registrado en agosto. / MINISTERIO DEL INTERIOR

En todas sus declaraciones a la prensa, Bolaños negó formar parte del hampa, asegurando dedicarse al rubro de repuestos, taller y agricultura, y calificó como un error su detención de noviembre.

En la entrevista desde la clandestinidad el hombre, que ya se había salvado de un ataque a tiros en julio y no se encontraba en su domicilio cuando este fue detonado, afirmaba haber huido “lejos de Trujillo” por temor a las amenazas.

Aurazo explicó a El Comercio que el asesinato del domingo en la avenida Brasil es apenas una muestra de lo que viene sufriendo Trujillo desde hace años.

Según registros extraoficiales que maneja la prensa liberteña, en lo que va del año se han perpetrado 254 homicidios en la región, una cifra alarmante aunque ligeramente inferior a los 308 con los que cerró el 2024.