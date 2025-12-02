Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Escucha la noticia

00:0000:00
Homicidio en la Av. Brasil trae a Lima la larga guerra entre Los Pulpos y La Jauría
Resumen de la noticia por IA
Homicidio en la Av. Brasil trae a Lima la larga guerra entre Los Pulpos y La Jauría

Homicidio en la Av. Brasil trae a Lima la larga guerra entre Los Pulpos y La Jauría

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las calles de Lima se volvieron a teñir de rojo durante las últimas horas de noviembre luego de que la noche del domingo 30, pocos minutos después de las ocho, un hombre identificado como Sergio Bolaños Sarmiento fuese asesinado por dos sicarios a bordo de una motocicleta mientras cruzaba la avenida Brasil.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC