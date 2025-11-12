Jesús María: delincuentes armados asaltan a pareja en la entrada de su edificio.

La inseguridad continúa afectando la capital. En el distrito de Jesús María, dos delincuentes encapuchados asaltaron a una pareja cuando intentaba ingresar a su edificio multifamiliar. El hecho fue captado por una cámara de seguridad.

De acuerdo con 24 Horas, los asaltantes llegaron a bordo de una camioneta de alta gama y aprovecharon que las víctimas abrían la reja de la puerta principal para interceptarlas. Bajo amenazas y gritos, los sujetos les exigieron entregar sus pertenencias, entre ellas celulares, billeteras y objetos personales.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Los agraviados, visiblemente atemorizados, no opusieron resistencia. Tras apoderarse del botín, los delincuentes regresaron al vehículo y huyeron del lugar, mientras la pareja quedó en estado de shock.

Luego del violento hecho, vecinos del edificio realizaron un plantón para exigir mayor seguridad y presencia policial en la zona. Con carteles y pancartas, denunciaron que el barrio se ha vuelto peligroso y que los patrullajes del Serenazgo son insuficientes, sobre todo durante las noches.

Los residentes pidieron a la Policía Nacional del Perú y a la Municipalidad de Jesús María reforzar el patrullaje y la instalación de más cámaras de videovigilancia en puntos críticos del distrito, con el fin de prevenir nuevos robos y garantizar la tranquilidad de las familias.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.