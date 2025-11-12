El Ministerio de Salud (Minsa) informó que ha dispuesto que el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y el Seguro Integral de Salud (SIS) se mantengan en alerta para atender posibles evacuaciones a Lima, tras el accidente ocurrido la madrugada de este miércoles en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa.

Según precisó la institución en un comunicado, el Hospital de Camaná atendió a 25 heridos, de los cuales ocho fueron referidos a Arequipa: siete al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y uno al hospital de EsSalud. Todos ellos reciben atención médica especializada por equipos multidisciplinarios.

Una tragedia se reportó en Arequipa el miércoles en la madrugada.

El Minsa indicó además que para enfrentar la emergencia se movilizaron más de 11 ambulancias de distintos establecimientos de salud y se organizaron los hospitales de la región para la atención inmediata.

También se desplazaron equipos de salud mental a la zona del accidente, así como a los hospitales y la morgue, con el fin de brindar apoyo psicológico.

Finalmente, la cartera de Salud señaló que la necropsia y entrega de los cuerpos de las víctimas están a cargo de Medicina Legal del Ministerio Público.

El accidente ocurrió en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, cuando un bus de la empresa Llamosas, que cubría la ruta Chala–Arequipa, chocó con una camioneta y cayó a un abismo, dejando 36 fallecidos, según reportó el gerente regional de Salud de Arequipa, Walter Oporto.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación.