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La liturgia del desorden

“Arequipa cumplió 486 años, y por sus calles trazadas para carretas y caballos, impera el orden apocalíptico del sálvese quien pueda”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Transportistas del SIT atacan a una unidad informal en el distrito de Alto Selva Alegre
    Transportistas del SIT atacan a una unidad informal en el distrito de Alto Selva Alegre

    Pocas cosas son tan solemnes en Arequipa como la celebración de su aniversario. El viernes 14 de agosto, la liturgia estuvo a punto de ser profanada por unos impíos a quienes los rituales les importaban dos pepinos: pretendían llevar una demanda política a una fiesta organizada para celebrar al pueblo, no para escucharlo. Cuando la Entrada de Ccapo –el desfile distrital de música, productos agrícolas y animales– estaba por llegar a la Plaza de Armas, la policía retiró entre forcejeos a los transportistas que protestaban contra la municipalidad. Para que continuara la fiesta, primero había que expulsar a los manifestantes.

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