La Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó que el hospital de Camaná brindó atención médica a 24 personas que presentaban diversas lesiones tras el fatídico accidente vehicular que dejó al menos 37 muertos, luego que un bus cayó a un abismo.

A través de un comunicado, la institución precisó que la mayoría de los pacientes fueron diagnosticados como policontusos por accidente de tránsito, mientras que algunos presentan traumatismos encéfalo craneanos (TEC) en evolución.

Así quedó la camioneta que se estrelló contra el bus. Foto: GEC

Eva Luz Choque Zanga (30 años): policontusa por accidente con trauma abdominal.

Asimismo, el nosocomio precisó que los pacientes referidos al hospital Honorio Delgado de Arequipa y al hospital EsSalud Arequipa fueron trasladados de manera oportuna para recibir atención especializada.

El hospital de Camaná continúa brindando el soporte médico necesario y monitorea la evolución de los pacientes que permanecen en observación.