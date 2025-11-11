El comisario del distrito de Chao, capitán PNP Randall Quispe Cárdenas, fue separado del cargo luego de que se difundiera un video íntimo en el que aparece junto a la hermana de un hombre recientemente detenido.

El hecho fue confirmado por el general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad, quien informó que el oficial fue trasladado a Trujillo para ser investigado.

“El comisario está viniendo acá, cambiado a la ciudad de Trujillo, porque se va a hacer una investigación con relación a este tema ”, declaró el alto mando policial.

Llerena enfatizó que cada efectivo es responsable de sus actos y que, de comprobarse la veracidad de los hechos, el capitán Quispe será denunciado ante las instancias correspondientes.

“Lo dije desde [en] un inicio de mi gestión: a nadie se le va a apañar y toda aquella persona que cruce la línea, nosotros mismos la vamos a denunciar. Pero hay que respetar el debido proceso, que se haga la investigación como corresponde”, afirmó el general.

La Inspectoría General de la PNP evaluará si el comportamiento del capitán constituye falta grave o si hubo algún tipo de favorecimiento al detenido, lo que podría derivar en una suspensión o sanción disciplinaria. Por ahora, el oficial cumplirá labores administrativas en la sede policial de Trujillo, a hora y media del distrito de Chao.

Capitán investigado por video íntimo con familiar de intervenido en La Libertad. (Foto: Redes sociales)

El video fue grabado por la propia mujer, Loreandris Villarroel Ruiz, quien confirmó su autenticidad en declaraciones a Radio Ke Buena Virú. Según indicó, el encuentro ocurrió en agosto de este año, tres meses antes de que su hermano fuera detenido por conducir ebrio y no respetar la luz roja.

“Ese video es de agosto, el señor Randall a mí nunca me ha servido para bienes con respecto a la Policía. Mi hermano estuvo detenido 48 horas por manejar borracho y pasarse un semáforo en rojo. […] Le quise pedir ayuda al capitán, pero no me la brindó porque mi hermano hizo algo malo”, sostuvo la mujer.

Villarroel también reconoció haber tenido uno o dos encuentros con el entonces comisario, aunque negó mantener una relación sentimental con él.

“ El señor es casado. Fue la relación por ‘calenturientos’”, confesó. Además, aseguró que no difundió el video, sino que este fue sustraído de su celular, que no tenía clave de acceso.

Cabe mencionar que este caso se da mientras que el Ministerio del Interior impulsa una reforma integral en la PNP para erradicar la corrupción y los vínculos con el crimen organizado. El ministro Vicente Tiburcio anunció que se solicitarán facultades legislativas al Congreso para modificar el régimen disciplinario y permitir sanciones inmediatas.