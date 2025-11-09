El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió un aumento de la temperatura diurna y de la radiación ultravioleta, de moderada a fuerte intensidad, en diversas regiones de la sierra peruana desde hoy, domingo, hasta el martes 11 de noviembre.
De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 401, de nivel de alerta naranja, se esperan temperaturas máximas entre 22 °C y 31 °C en la sierra norte, 20 °C y 29 °C en la sierra centro, y 18 °C y 28 °C en la sierra sur. Además, la escasa nubosidad durante el mediodía favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV) a niveles peligrosos.
El Senamhi también informó que se registrarán ráfagas de viento de hasta 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde, lo que podría generar tolvaneras y condiciones adversas en zonas altas. Las regiones comprendidas en este aviso son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.
Recomendaciones del Indeci
Ante este pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a tomar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada al sol.
Entre las principales recomendaciones se encuentran usar bloqueador y protector solar, portar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, beber abundante agua y evitar actividades al aire libre entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m..
Asimismo, se sugiere mantener una ventilación adecuada en los hogares y centros de trabajo, usar ropa de colores claros, y verificar el estado de los alimentos perecibles para prevenir intoxicaciones. Indeci también aconsejó tener a la mano sobres de suero oral para casos de deshidratación.
