El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió un aumento de la temperatura diurna y de la radiación ultravioleta, de moderada a fuerte intensidad, en diversas regiones de la sierra peruana desde hoy, domingo, hasta el martes 11 de noviembre.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 401, de nivel de alerta naranja, se esperan temperaturas máximas entre 22 °C y 31 °C en la sierra norte, 20 °C y 29 °C en la sierra centro, y 18 °C y 28 °C en la sierra sur. Además, la escasa nubosidad durante el mediodía favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV) a niveles peligrosos.

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 9 al 11 de noviembre se registrará el incremento de la temperatura diurna en la sierra.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.



📲https://t.co/g7LSbI8wjV pic.twitter.com/ij7qyUqThE — Senamhi (@Senamhiperu) November 7, 2025

El Senamhi también informó que se registrarán ráfagas de viento de hasta 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde, lo que podría generar tolvaneras y condiciones adversas en zonas altas. Las regiones comprendidas en este aviso son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.

Ola de calor en la sierra: temperaturas superarán los 30 °C, advierte Senamhi. (Foto: Andina)

Recomendaciones del Indeci

Ante este pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a tomar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada al sol.

Radiación ultravioleta alcanzará niveles altos en la sierra, según pronóstico del Senamhi. (Foto: Andina)

Entre las principales recomendaciones se encuentran usar bloqueador y protector solar, portar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, beber abundante agua y evitar actividades al aire libre entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m..

Asimismo, se sugiere mantener una ventilación adecuada en los hogares y centros de trabajo, usar ropa de colores claros, y verificar el estado de los alimentos perecibles para prevenir intoxicaciones. Indeci también aconsejó tener a la mano sobres de suero oral para casos de deshidratación.

Sicarios matan a mototaxista con más de 10 disparos en Ate.