El presidente José Jerí anunció que el actual plan de seguridad ciudadana quedará sin efecto, tras calificar que el actual no responde a la nueva realidad, en la que la ola de inseguridad va en ascenso y en pleno estado de emergencia.

“El plan de seguridad ciudadana vigente no nos sirve para hoy y va a quedar sin efecto. Vamos a construir uno sobre la realidad y pensando en el futuro”, manifestó José Jerí a través de su cuenta de X.

Los ataques a negocios y transportistas continuan en Lima Metropolitana. Foto: GEC

El mandatario señaló que este nuevo plan se realizará tomando como referencia los planes de los años 2013 y 2018, el llamado “Plan Bratton del 02”, así como experiencias de instituciones internacionales y expertos con resultados comprobados.

“Uno sobre la base, objetivos, ideas y formas del plan 2013-2018, Plan Bratton del 02, nuestras instituciones, aportes de quienes han generado resultados a nivel internacional y local, así como de todo patriota que quiera contribuir”, añadió.

Vale precisar que durante su discurso ante los empresarios en la CADE 2025, Jerí remarcó que la seguridad ciudadana “es el eje estructural” de su mandato e informó que su gobierno de encargatura y transición ha destinado más de S/6.800 millones “para fortalecer a la Policía Nacional, las comisarías e incorporar tecnología, así como recuperar espacios públicos”.

Jerí adelantó en dicha participación que la nueva estrategia del gobierno para contrarrestar la criminalidad será mucho más contundente.

“Se trata de un contraataque contra la delincuencia. Tenemos algunos resultados que se irán transmitiendo gradualmente ya que queremos ser muy responsables al momento de anunciarlos”, comentó, sin brindar detalles.

En otro momento, el mandatario le pidió al Congreso evaluar la solicitud de facultades legislativas que presentará su administración en los próximos días en materia de seguridad y otros.