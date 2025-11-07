Un total de 62 trabajadores del fundo agrícola Athos, ubicado en el distrito de Santiago, en la provincia y región Ica, resultaron afectados por una intoxicación masiva. Del total de afectados a esta hora se informó que 26 trabajadores agrícolas fueron dados de alta, mientras que la mayoría aún permanecen internados.

Así lo informó el Seguro Social de EsSalud (EsSalud) que precisó que los afectados recibieron atención de emergencia en los hospital Félix Torrealva y Augusto Hernández Mendoza.

Los trabajadores presentaron un cuadro de intoxicación, que se manifestaba con dolores de cabeza, náuseas, vómitos y otros malestares, los mismos que iniciaron cuando realizaban labores de cosecha de arándano.

Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, informó a la Agencia Andina que 35 trabajadores del agro fueron atendidos en el hospital Felix Torrealva Gutiérrez y 27 en el hospital Augusto Hernández Mendoza.

“Los trabajadores del agro presentaban síntomas de intoxicación, causada por Difenazol, un fungicida de uso agrícola. Ya se se dieron de alta a 23 pacientes del hospital Félix Torrealva y a tres del hospital Hernández”, dijo el citado funcionario.

Almeida Donaire agregó que los pacientes también presentaban síntomas agudos como de color de cabeza, vómitos, sudoración y calambres, por lo que fueron atendidos de inmediato por el personal medico especializado.

“Los pacientes recibieron los procedimientos y tratamientos necesarios, todos fueron estabilizados por las respectivas áreas de emergencia en las que se le brindó hidratación, asesoría y monitoreo clínico”, manifestó.

