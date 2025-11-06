Nueve días después de su desaparición, la embarcación de Javier Zambrano, de 63 años, fue hallada flotando en el río Ucayali, en la comunidad de Santa Rosa, distrito de Requena, región Loreto.

Sin embargo, dentro del bote solo se encontraba su perrita, que fue rescatada con vida por tripulantes de otras embarcaciones que dieron aviso inmediato a la familia.

Según las primeras versiones, el hombre habría caído accidentalmente al río cuando se dirigía hacia su chacra acompañado de su mascota. El motor de la embarcación, que permanecía encendido, habría continuado avanzando sin control hasta quedar a la deriva.

Las autoridades han iniciado las labores de búsqueda de Javier Zambrano, quien ya fue declarado fallecido. La familia y los vecinos fueron alertados tras el hallazgo del bote, lo que generó gran consternación en la comunidad.

Asimismo, el hallazgo del bote con la perrita a bordo ha conmovido a la comunidad, que sigue atenta a las labores de búsqueda y al trabajo de las autoridades en la zona.

Foto: Referencial

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona?

Si alguien ha desaparecido, puedes denunciarlo de inmediato en cualquier comisaría o unidad policial, sin esperar 24 horas. Cualquier persona puede hacerlo, y la Policía Nacional del Perú debe atender el caso con urgencia y prioridad.

Solo debes brindar los datos y, si es posible, una foto reciente. La denuncia generará una Nota de Alerta publicada en el portal Desaparecidos en Perú. Si no aceptan tu denuncia, llama gratis a la Línea 1818 para presentar tu queja ante la Central Única de Denuncias (CUD).