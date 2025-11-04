La suspendida fiscal Elizabeth Peralta Santur se entregó este martes ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, luego de que se dictara una orden de captura nacional e internacional en su contra.

Según informó el Poder Judicial a través de su cuenta oficial en X, la diligencia se realizó en el marco de la audiencia de control de identidad por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

El organismo judicial difundió imágenes en las que se observa a Peralta presente en la sala.

La decisión de entregarse se produjo días después de que el mismo juez Checkley revocara la prisión preventiva de 18 meses que la exfiscal cumplía desde diciembre de 2024 en el penal de Mujeres de Chorrillos, argumentando que no existían suficientes elementos que acrediten riesgo de fuga u obstrucción. Sin embargo, este martes el magistrado emitió una nueva resolución ordenando su captura.

Tras su presentación voluntaria, se espera que Peralta Santur sea trasladada nuevamente al penal de Chorrillos mientras se resuelven las medidas pendientes en su proceso judicial.

En paralelo, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) informó que le impuso una suspensión preventiva de tres meses como medida cautelar, en el marco de las investigaciones que enfrenta por presunto tráfico de influencias y cohecho.

A la exfiscal se le atribuye haber recibido dinero a través del presentador de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, con el fin de facilitar la devolución de barras de oro incautadas a una empresa vinculada al empresario Javier Miu Lei.