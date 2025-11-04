Un artefacto explosivo fue detonado durante la madrugada de este martes 4 de noviembre frente a la vivienda del alcalde provincial de Huarmey, Cavino Cautivo Grasa, ubicada en una zona cercana al parque Antonio Raimondi, en la ciudad de Huarmey, región Áncash.

Según el reporte preliminar de las autoridades locales, la explosión provocó daños visibles en la fachada y parte del piso del inmueble, generando gran alarma entre los vecinos del sector. No se registraron heridos ni pérdidas humanas, pero el estallido ha sido catalogado como un acto de amedrentamiento.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron en el lugar una carta extorsiva acompañada de una bala, en la que los responsables exigían al alcalde el pago de 200 mil soles y la adjudicación de una obra pública. La misiva advertía que, de no acceder a las demandas, continuarían difundiendo videos en los que se observa al burgomaestre contando dinero en efectivo.

Los delincuentes exigieron al alcalde Cavino Cautivo el pago de 200 mil soles y la adjudicación de una obra pública. (Foto: TV Huarmey)

Alcalde pide garantías

El alcalde Cavino Cautivo Grasa negó cualquier vínculo con actos ilícitos y sostuvo que el dinero mostrado en los videos corresponde a fondos personales y municipales utilizados en actividades oficiales.

El burgomaestre agregó que el atentado estaría relacionado con personas que, en las últimas semanas, han distribuido los videos para desprestigiarlo.

“Ya identificamos a los sospechosos. Son quienes vienen difundiendo esos videos buscando intimidarme. Nunca imaginé que llegarían a este punto ”, afirmó.

Explosión frente a casa del alcalde de Huarmey: edil pide garantías tras amenazas. (Foto: TV Huarmey)

Cautivo Grasa anunció que solicitará garantías para su vida ante el Ministerio del Interior y adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa para aclarar los hechos y denunciar las amenazas.

Investigación en curso

Efectivos del Área de Investigación Criminal (Areincri) de la PNP Huarmey asumieron las diligencias del caso, realizando el levantamiento de indicios y recojo de material probatorio que permita identificar y capturar a los autores del atentado.

Las autoridades no descartan que se trate de un ataque extorsivo vinculado a redes criminales que operan en la región Áncash, donde se han registrado otros episodios similares contra funcionarios públicos y empresarios.

