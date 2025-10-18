Con el fin de prevenir su uso con fines delictivos o su comercialización informal, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) lideró la destrucción de más de 2,104 kilos de explosivos y materiales relacionados, incautados durante diversas acciones de control y fiscalización realizadas en Lima y Callao.
LEE: Señor de los Milagros: este será el recorrido de su segunda procesión por las calles de Lima
Estas intervenciones se llevaron a cabo de manera articulada con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en el marco de las políticas del Estado orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana.
Newsletter Buenos días
El lote destruido incluía cartuchos de dinamita semigelatinosa, detonadores, fulminante común, nitrato de amonio estabilizado, anfo, mecha de seguridad, hidrogel, cordón detonante y emulsión explosiva encartuchada. Todo este material fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hasta el Centro de Municiones del Ejército (Cemune), en la provincia de Pisco, región Ica, para su disposición final.
La destrucción de los explosivos estuvo a cargo de personal especializado del Ejército del Perú y de la organización no gubernamental británica Mines Advisory Group (MAG) Internacional, en coordinación con la Dirección de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil y la Jefatura Zonal Ica de Sucamec.
De esta manera, se garantizó la seguridad, transparencia y soporte técnico-administrativo del proceso, en cumplimiento con la normativa vigente.
Sucamec informó que, desde el año 2023 hasta setiembre de 2025, ha liderado la destrucción de más de 252 toneladas de explosivos en todo el país. Asimismo, se ha ejecutado la eliminación controlada de más de 113 toneladas de productos pirotécnicos ilegales o de fabricación artesanal, incautados en diversos operativos a nivel nacional.
Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre las entidades del Estado con competencia en materia de seguridad y control de materiales peligrosos, con el objetivo de proteger la vida y el patrimonio de la población.
MÁS: Señor de los Milagros: cambios en rutas del Metropolitano y corredores este 18 y 19 de octubre
La Sucamec, entidad adscrita al Ministerio del Interior, reafirmó su compromiso de continuar ejecutando acciones de control, fiscalización y prevención en el ámbito de su competencia, priorizando la seguridad ciudadana y el orden público.
La institución recordó que el almacenamiento, traslado o comercialización irregular de explosivos y pirotécnicos constituye una grave infracción que puede poner en riesgo la integridad de las personas y las comunidades.
TE PUEDE INTERESAR
- MTC: desde noviembre se aplicarán sanciones a motocicletas por incumplir uso de chalecos y cascos
- ¿Quién debe guardar nuestro ADN? El Congreso propone a la Policía y especialista advierte riesgos
- Lima vuelve al estado de emergencia para frenar el crimen: ¿qué podría cambiar respecto a las anteriores?
- PJ dicta prisión preliminar contra policía acusado de disparar a un manifestante durante protesta en Lima
- Fiscalía solicita detención de policía acusado de disparar a joven que murió durante protesta en Lima
Contenido sugerido
Contenido GEC