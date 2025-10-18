Con el fin de prevenir su uso con fines delictivos o su comercialización informal, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) lideró la destrucción de más de 2,104 kilos de explosivos y materiales relacionados, incautados durante diversas acciones de control y fiscalización realizadas en Lima y Callao.

Estas intervenciones se llevaron a cabo de manera articulada con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en el marco de las políticas del Estado orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana.

Destruyen más de 2,100 kilos de explosivos ilegales en operativo conjunto liderado por Sucamec. (Foto: Difusión)

El lote destruido incluía cartuchos de dinamita semigelatinosa, detonadores, fulminante común, nitrato de amonio estabilizado, anfo, mecha de seguridad, hidrogel, cordón detonante y emulsión explosiva encartuchada. Todo este material fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hasta el Centro de Municiones del Ejército (Cemune), en la provincia de Pisco, región Ica, para su disposición final.

La destrucción de los explosivos estuvo a cargo de personal especializado del Ejército del Perú y de la organización no gubernamental británica Mines Advisory Group (MAG) Internacional, en coordinación con la Dirección de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil y la Jefatura Zonal Ica de Sucamec.

De esta manera, se garantizó la seguridad, transparencia y soporte técnico-administrativo del proceso, en cumplimiento con la normativa vigente.

Sucamec informó que, desde el año 2023 hasta setiembre de 2025, ha liderado la destrucción de más de 252 toneladas de explosivos en todo el país. Asimismo, se ha ejecutado la eliminación controlada de más de 113 toneladas de productos pirotécnicos ilegales o de fabricación artesanal, incautados en diversos operativos a nivel nacional.

Sucamec y entidades del Estado refuerzan lucha contra el uso ilegal de explosivos y pirotécnicos. (Foto: Difusión)

Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre las entidades del Estado con competencia en materia de seguridad y control de materiales peligrosos, con el objetivo de proteger la vida y el patrimonio de la población.

La Sucamec, entidad adscrita al Ministerio del Interior, reafirmó su compromiso de continuar ejecutando acciones de control, fiscalización y prevención en el ámbito de su competencia, priorizando la seguridad ciudadana y el orden público.

La institución recordó que el almacenamiento, traslado o comercialización irregular de explosivos y pirotécnicos constituye una grave infracción que puede poner en riesgo la integridad de las personas y las comunidades.