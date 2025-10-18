Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Quién debe guardar nuestro ADN? El Congreso propone a la Policía y especialista advierte riesgos
Resumen de la noticia por IA
¿Quién debe guardar nuestro ADN? El Congreso propone a la Policía y especialista advierte riesgos

¿Quién debe guardar nuestro ADN? El Congreso propone a la Policía y especialista advierte riesgos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El pasado 14 de octubre, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó el predictamen que integra los proyectos de ley 07631/2023-CR y 10504/2024-CR, los cuales proponen crear un Banco Nacional de Perfiles Genéticos para fortalecer la lucha contra la delincuencia mediante el registro de sentenciados y víctimas, y que será administrado exclusivamente por la Policía Nacional del Perú (PNP).

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC