El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 7 días de detención preliminar por flagrancia delictiva contra el suboficial de la Policía Nacional (PNP) Luis Magallanes por la muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante la protesta del último miércoles 15 de octubre.

Fue al declarar fundado el pedido de la fiscalía. En el caso de Omar Saavedra, el juzgado desestimó la solicitud por considerar que no existen elementos de convicción que lo vinculen con el hecho criminal.

Como se recuerda, ambos agentes del orden son investigados por el Ministerio Público por el presunto delito de homicidio calificado. El pedido fue presentado por la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo.

El Ministerio Público justificó su solicitud señalando que con dicha medida restrictiva se busca asegurar la presencia de los agentes en los peritajes y demás diligencias, mientras continúan las indagaciones del caso.

Magallanes indicó que no disparó contra el fallecido y que solo lo hizo al suelo en dos ocasiones sintió que su vida “estaba en peligro” y para alejar a un grupo de personas que -según dijo- trató de quitarle su pistola.

En tanto, el abogado de Magallanes, Stefano Medina, justificó el disparo realizado por su patrocinado alegando que se trató de una “reacción proporcional de ataque” al verse rodeado por los manifestantes.

Asimismo, arguyó que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) impide dictar prisión preventiva contra los agentes del orden que utilicen sus armas de reglamento en cumplimiento de su deber.

“Mi defendido no ha disparado directamente contra un ciudadano inocente, ha disparado contra el caos y el video mostrado por el propio fiscal demuestra que ha disparado hacia el piso y las pericias tendrán que determinar si ese rebote le causó la muerte o no al señor”, acotó.

A su vez, Omar Saavedra negó haber baleado a Eduardo Ruiz Sanz y dijo que hizo dos disparos al aire como medida disuasiva, luego de ser reconocido como policía por los manifestantes.

Por su parte, Kellie Barrial, abogada de Saavedra, señaló que a su patrocinado no se le notificó del delito imputado y fue entrevistado sin la presencia de un fiscal y de su defensor, por lo que cuestionó el pedido de la fiscalía, que calificó de “arbitraria e ilegítima”.

“No existe mínimamente algún elemento principal o periférico que haga presumir que mi patrocinado sea el autor del disparo que lamentablemente acabó con la vida del señor Franco Ruiz”, enfatizó.

El caso

Como se recuerda, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dijo que Magallanes, quien se mantiene hospitalizado, pero bajo custodia, fue el autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz Sanz.

Otro policía de civil que efectuó disparos también fue identificado. Se trata de Omar Saavedra. En tanto, se informó que la protesta dejó como saldo 120 heridos, entre civiles y policías.

La muerte de Ruiz Sanz ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el Centro de Lima, en el marco de las movilizaciones contra el actual Gobierno y el Congreso de la República.

La víctima

Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, era un joven músico conocido en la escena urbana local por su talento en el hip hop y el rap. Deja en la orfandad a un niño de 9 años, mientras su familia ha preferido no brindar declaraciones a la prensa.

De acuerdo con el informe oficial del levantamiento del cadáver, Ruiz Sáenz murió a causa de un impacto de bala en el tórax. Según el acta firmada por el médico legista, la herida se produjo alrededor de las 4:12 a. m. del jueves 16 de octubre.

El joven fue trasladado inicialmente al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se confirmó su fallecimiento, y luego derivado a la Morgue Central de Lima para las diligencias correspondientes.