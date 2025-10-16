Cámaras de videovigilancia ubicadas en las calles del Cercado de Lima registraron el preciso momento en el que una persona recibe un disparo durante la jornada de protestas del miércoles 15 de octubre.

Las imágenes, difundidas este jueves por América Noticias, muestran cómo un sujeto, vestido con casaca negra y con una mochila en su espalda, corre por la pista, se detiene, da un giro y realiza un disparo al nivel del cuerpo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Imagen del autor del disparo | América Noticias

De inmediato se aprecia cómo un joven, vestido con buzo y con una mochila blanca, se desploma en la vereda. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la plaza Francia.

De acuerdo con las primeras indagaciones, Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, fue registrado como fallecido en el hospital arzobispo Loayza por un impacto de bala en el tórax.

#EnVivo



Cámara de videovigilancia captó el momento exacto en que disparan a joven durante las protestas.



Encuentra las noticias del día AQUÍ [https://t.co/zLv8mA77jr] pic.twitter.com/Fs3PoyqPwO — América Noticias (@noticiAmerica) October 16, 2025

La Defensoría del Pueblo fue la primera entidad en confirmar el deceso del ciudadano, el cual ocurrió pasadas las 11 p.m. del miércoles 15 de octubre.

Fiscalía inicia diligencias

La Fiscalía de la Nación realiza las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, en las protestas del 15 de octubre en el Cercado de Lima.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, a cargo del caso, ordenó el levantamiento del cadáver en el hospital arzobispo Loayza, así como la recopilación de pruebas audiovisuales y balísticas en la zona donde ocurrió el hecho.