El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías (DAEG), desestimó la solicitud de garantías inherentes al orden público, presentada por la agrupación política Juntos por el Perú, para la movilización denominada Marcha en Defensa de la Democracia que pretendía congregar a 5000 personas en Lima, este viernes 19 de junio de 2026.

De acuerdo a la convocatoria, la concentración para esta movilización era el Campo de Marte, ubicado en Jesus María. Sin embargo, mediante la Resolución Directoral N° 01633-2026-IN-VOI-DGIN-DAEG-OP, el Mininter aseguró que el trámite fue presentado de forma extemporánea. El documento fue presentado por el personero legal del partido, Carlos Adeval Zafra Flores, con fecha del 19 de junio, el mismo día en que se pretendía ejecutar la marcha.

Marcha convocada por Juntos por el Perú continúa su recorrido por el Centro de Lima. Roberto Sánchez es acompañado de José Domingo Pérez y sus candidatas a la primera vicepresidenta. Foto: difusión

De acuerdo a la autoridad, no se cumplió con presentar “la solicitud con una anticipación mínima de tres días hábiles previos a la realización de la concentración pública de Índole político”, tal como establece la norma.

Tras la negativa, el Mininter notificó la resolución al jefe de la Región Policial de Lima para que ejecute las medidas pertinentes en resguardo del orden. Asimismo, advirtió formalmente al partido de Roberto Sánchez que el desacato a lo resuelto generará el inicio de las acciones sancionatorias correspondientes por la vía administrativa.

Restricciones en el Centro Histórico de Lima y sedes del Estado

El dictamen ministerial también fundamentó su decisión en el Acuerdo de Concejo N° 026 emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el que declara al Centro Histórico de Lima como “zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública”.

Según el itinerario programado por Juntos por el Perú, la movilización contemplaba cruzar por un cuadrante restringido, formado por las avenidas Alfonso Ugarte, La Colmena, Nicolás de Piérola y Abancay, rumbo hacia la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Marcha convocada por Juntos por el Perú continúa su recorrido por el Centro de Lima, a pesar de la negativa de garantía por parte del Ministerio del Interior. Foto: difusión

Asimismo, el Mininter invocó los criterios jurídicos de la jurisprudencia constitucional que limitan las concentraciones masivas en las inmediaciones de los poderes estatales.

“Las reuniones en lugares de uso público no pueden realizarse frente a cuarteles o acantonamiento de fuerzas militares o de policía, ni frente a locales de agrupaciones políticas distintas a las de los manifestantes ni de las sedes de los poderes del Estado, órganos constitucionales, gobiernos regionales y municipales”, precisó.