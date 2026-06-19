Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Mininter invocó los criterios jurídicos de la jurisprudencia constitucional que limitan las concentraciones masivas en las inmediaciones de los poderes estatales. Foto: composición GEC
El Mininter invocó los criterios jurídicos de la jurisprudencia constitucional que limitan las concentraciones masivas en las inmediaciones de los poderes estatales. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías (DAEG), desestimó la solicitud de garantías inherentes al orden público, presentada por la agrupación política Juntos por el Perú, para la movilización denominada Marcha en Defensa de la Democracia que pretendía congregar a 5000 personas en Lima, este viernes 19 de junio de 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: