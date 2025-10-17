El Consejo de Ministros informó que ha dispuesto que las banderas de las instituciones públicas sean izadas a media asta como expresión de pesar por los últimos hechos de violencia ocurridos en el país.

Añadió que, con este acto simbólico, el Gobierno peruano “convoca a la unidad nacional y expresa su solidaridad con todos los ciudadanos afectados”.

Además, indica que la gestión del presidente José Jerí “reafirma su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para restablecer la paz social y garantizar la seguridad de la población”.

El comunicado de la PCM

El Consejo de Ministros emitió este comunicado dos días después de las movilizaciones antigubernamentales que se realizaron en diversas regiones del país. En Lima, donde se desarrolló la marcha más multitudinaria, el saldo fue de un fallecido y decenas de personas heridas, entre manifestantes y policías.

La víctima, identificada como Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, falleció tras recibir un disparo en el tórax en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima, mientras participaba en la protesta.

El autor del disparo fue identificado como Luis Magallanes, un suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien ya se encuentra en calidad de detenido, según lo informó el jueves el comandante general de esa institución, Óscar Arriola.

De acuerdo con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, los enfrentamientos entre manifestantes y policías dejaron como saldo 89 agentes heridos, tras ser atacados con piedras, artefactos pirotécnicos y otros objetos contundentes.

Además, dio cuenta de que 22 ciudadanos también resultaron lesionados por los violentos enfrentamientos registrados en las calles del Cercado de Lima. Otras 11 personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos de violencia suscitados en la noche del miércoles 15 de octubre.

