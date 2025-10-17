Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Autor de disparo y muerte de manifestante es policía: este es su perfil y esto es lo que le depara
Tras una revisión exhaustiva de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima, se pudo identificar a la persona que disparó y causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz (32) la noche de 15 de octubre, en inmediaciones de la Plaza Francia, en medio de las manifestaciones. Se trata del suboficial de tercera PNP, Luis Michael Magallanes Gaviria (28), de acuerdo a lo anunciado por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, la tarde de este jueves. Agregó que según los videos, el efectivo policial había sido agredido previamente.

