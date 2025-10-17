Autor de disparo y muerte de manifestante es policía: este es su perfil y esto es lo que le depara

Arriola indicó que Magallanes Gaviria pertenece a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y no a la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana, conocida como Grupo Terna, como algunas versiones señalaban en un inicio.

“El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido -y así lo darán las investigaciones- en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay”, señaló ante los medios de comunicación.

Según pudo conocer El Comercio, Magallanes Gaviria es natural de Maynas, Loreto. Asimismo, anteriormente estuvo prestando servicio en la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Divinco) y la Divinse (División de Investigación de Secuestros), en el Departamento de Investigación de Coacción de la Dirincri. Pertenece a la promoción 2023 de la PNP.

Arriola detalló que Magallanes actualmente se encuentra internado en el Hospital de la Policía, con un diagnóstico de politraumatismo, ya que resultó herido en las protestas. No obstante, precisó que el suboficial ya ha sido notificado con una orden de detención. Se conoció, además, que personal de Homicidios de la Dirincri llegó al establecimiento de salud para tomar bajo custodia al agente.

“Las investigaciones estarán a cargo del jefe de la División de Homicidios y por supuesto que en la brevedad posible, luego de estos actos de investigación urgentes, con el fiscal, que debe ser un fiscal penal común, ya que estos son hechos totalmente aislados del planeamiento”, sostuvo el comandante general PNP.

“La policía reitera las condolencias a los familiares y amigos de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, que Dios lo tenga en su gloria. Le pido perdón a su familia en nombre de los ciento cuarenta mil policías”, añadió.

En tanto, Arriola comentó que tras revisar las imágenes de las cámaras de videovigilancia también pudieron identificar a otra persona que realiza algunos disparos segundos después de que Eduardo Ruiz cayera al piso tras recibir el impacto de una bala. Precisó que esta persona también es un miembro de la PNP. En los videos se lo logra ver yendo en dirección por donde había huido Magallanes. Añadió que él también ha sido detenido.

“Otra de las personas que también hemos visto en las imágenes es miembro de la Policía. [Él] se acerca y en la confusión efectúa disparos y al ver que está una persona herida, sale en dirección de Magallanes. Ambos se encuentran en calidad de detenidos”, afirmó.

Cabe resaltar que este miércoles 15 de octubre, se desarrolló una marcha en contra del alto índice de inseguridad en el país. En cierto momento de la noche, un grupo de personas que se encontraba en el frontis del Congreso comenzó a tener actitudes violentas. Esto desató un enfrentamiento con la policía.

No obstante, hasta ese momento la marcha se desarrollaba de forma pacífica. Durante estos hechos, algunos miembros del orden utilizaron también la fuerza de modo desproporcionada contra algunos manifestantes. También se registraron periodistas y fotógrafos heridos.

Cifras de heridos actualizadas

Ante el Pleno del Congreso de la República, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que un total de 89 efectivos de la PNP resultaron heridos tras ser atacados con artefactos pirotécnicos, piedras y objetos contundentes por parte de personas infiltradas en las protestas del último miércoles.

Defensoría advirtió que más de 20 civiles resultaron heridos en protesta. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

“Hemos sido atacados. Muchas personas disfrazadas con cascos, vendas, palos, mochilas y utilizando elementos contundentes atacaron a la Policía Nacional”, dio cuenta el ministro, quien afirmó contar con las pruebas respectivas para denunciar estos hechos ante la justicia.

En tanto, también indicó que, producto de estos actos violentos, 22 civiles también resultaron con lesiones . Además, agregó que un total de 11 personas fueron detenidas por la policía debido a su presunta implicancia en los actos de violencia cometidos la noche del miércoles. De estas, 4 no portaban documentación alguna.

Agentes policiales también resultaron varias lesiones. Más de 80. (Foto: PNP)

Por su parte, la Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el enfrentamiento entres policías y un sector de los manifestantes durante la jornada de protesta. Sostuvo que la marcha se inició de forma pacífica por quienes se desplazaron ejerciendo su legítimo derecho, pero que aproximadamente a las 7 de la noche, se registraron hechos de marcada violencia que desencadenó varios heridos e incluso una víctima mortal.

Detalló que a la fecha, se han registrado 120 personas heridas. Entre ellas 32 civiles (3 de ellos menores de edad), 88 efectivos policiales y una persona fallecida. “La mayor parte de heridos fueron policontusos”, resaltó la Defensoría.

#Lima 🏥 Visitamos el Hospital Arzobispo Loayza para verificar la atención médica brindada al paciente Luis Reyes Rodríguez, de 28 años, sometido a una cirugía por fractura craneoencefálica.



Interpusimos nuestros buenos oficios para garantizar la gratuidad de la atención y los… pic.twitter.com/2dzgLTF8ss — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) October 16, 2025

Los heridos fueron derivados a diferentes establecimientos de salud: Hospital Loayza, Emergencias Grau, Hospital 2 de Mayo, Rebagliati y Hospital PNP en el caso de los efectivos policiales.

“La Defensoría del Pueblo rechaza enérgicamente todo tipo de violencia, venga de donde venga. La democracia se fundamenta en la tolerancia y en el irrestricto respeto de los derechos de las personas en igualdad de condiciones, salvaguardando la vida, integridad y propiedad (pública y privada)”, expresó.

Ministro del Interior respondió en el Pleno

A fin de brindar detalles de lo ocurrido y el accionar policial durante la jornada de protesta de este miércoles, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se presentó la mañana de ayer ante el Pleno del Congreso de la República. Al inicio de su intervención, lamentó el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz y pidió guardar un minuto de silencio.

Acto seguido, Tiburcio señaló que esta muerte no quedaría impune y que en ese sentido la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri se encontraba realizando las diligencias para poder identificar, ubicar y capturar a los responsables.

Ministro del Interior acudió al Congresos a brindar detalles de accionar policial en movilización. (Foto: Mininter)

“Tras la muerte (de Eduardo Ruiz) se ha conformado un equipo especializado para la investigación, en coordinación con el representante del Ministerio Público. Se solicitó a la Comandancia General de la PNP detalles sobre las acciones tomadas durante la marcha y los avances en la investigación sobre el fallecimiento”, manifestó.

Del mismo modo, el ministro del Interior rechazó las imputaciones contra la institución policial, que señalan que había presencia de personal del Grupo Terna camuflados entre los protestantes. Al respecto, respondió indicando que en el lugar de los hechos no hubo presencia policial.

Por otro lado, expresó que si bien el Ministerio Público asumió la conducción de las investigaciones, considera necesario que la PNP mantenga un rol activo en la recolección de evidencias y en la elaboración de los informes técnicos que permitan esclarecer el caso.

Se pronunció el presidente

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre lo acontecido en la marcha la noche del miércoles, lamentando el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz. “Nos solidarizamos con su familia en este difícil momento”, expresó.

Luego, si bien dijo que la movilización ciudadana fue legítima, indicó que esta terminó siendo distorsionada por algunos sectores con agendas ajenas al interés público, que intentaron generar caos y desorden. “Seamos responsables. No permitamos que un grupo minúsculo pretenda imponer agendas distintas a una expresión ciudadana legítima de inconformidad. Separemos las cosas y protejamos la estabilidad de nuestro país”, manifestó.

En el Congreso de la República, el presidente José Jerí Oré señaló que existe un grupo reducido de personas que tergiversaron la finalidad de la movilización de anoche y la tornaron violenta, con consecuencias lamentables.

El mandatario indicó que ha asumido con responsabilidad… pic.twitter.com/B0oNLEbWOu — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 16, 2025

El mandatario dijo esto desde el Congreso, tras reunirse con el primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi. Estuvo acompañado, además, del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

En tanto, minutos después, a su retorno a Palacio, el presidente sostuvo a la prensa que el ministro del Interior le ha informado que durante la marcha del día de ayer, no participó ningún agente del Grupo Terna. Esto, tras las versiones de manifestante que sindican que uno de estos agentes fue quien disparó en contra de Eduardo Ruiz.

Fiscalía realiza investigaciones

Por su parte, el Ministerio Público señaló en horas de la mañana que viene realizando diligencias de carácter urgente a fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz (32), quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, en el Cercado de Lima, durante las protestas del 15 de octubre.

Precisó que fue la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada del caso, quien dispuso el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza, la recolección de evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz (32), quien falleció tras recibir un disparo con arma de fuego en el tórax, durante las protestas realizadas en el Cercado de… pic.twitter.com/CsmwOMeDWl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 17, 2025

En tanto, la Fiscalía informó que inició investigación preliminar contra los policías que resulten responsables de los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad “en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo, así como otras víctimas por identificar y que habrían recibido disparos con perdigones de goma”.

Asimismo, se dispuso la realización de pericias balísticas y el acompañamiento de un médico legista en el Hospital Arzobispo Loayza, donde se encuentran los agraviados. “Las diligencias en curso permitirán identificar a posibles testigos de los sucesos y determinar responsabilidades penales por un presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones sociales”, subrayó.

Balance de municipio de Lima

A través de una conferencia de prensa, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, mostró los videos registrados por las cámaras de vigilancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima anoche, durante la movilización. Asimismo, lamentó el fallecimiento de Eduardo Ruíz Sáenz en los alrededores de la Plaza Francia.

Precisamente, este hecho fue registrado por las mencionadas cámaras de videovigilancia, Allí se observa a un hombre vestido de civil disparar contra el manifestante y luego huir raudamente del lugar. Segundos después, aparece otro hombre, también de civil, realizando al menos cuatro disparos. Tras acercarse a la víctima, intercambia unas palabras con quienes intentaban auxiliarlo y luego sale en dirección hacia donde huyó el otro sujeto.

Por otro lado, Reggiardo informó que se registraron graves daños en la infraestructura pública y afectaciones materiales en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con el balance municipal, las pérdidas correspondientes a daños al ornato, mobiliario urbano y elementos de señalización superen los 93 mil 901 soles. Asimismo, se estima que las pérdidas económicas generadas por el cierre de negocios y cese otras actividades durante la jornada de protesta bordean los 100 millones de soles.

En tanto, el alcalde de Lima indicó que las cámaras de seguridad captaron la noches del martes, a dos hombres a bordo de una motocicleta llegar a 3 punto del Cercado a fin de cortar la fibra óptica de la red de cámaras de seguridad del Centro de Control de Operaciones (Cecop), dejando operativas solo 24 de ellas. Sin embargo, detalló que gracias a un trabajo de las gerencias de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana se logró reanudar el servicio en todas las 444 cámaras el día de la marcha.

“Las cámaras registraron el sabotaje de estos individuos. Esta acción indica que aquí ha habido una premeditación, ya hemos hecho la denuncia penal a través de la procuraduría de la Municipalidad de Lima, sin embargo, nuestro trabajo inmediato logró que Lima contara con los ojos vigilantes”, señaló Reggiardo.

El burgomaestre agregó que ha puesto a disposición de las autoridades (y los ciudadanos) las imágenes de las cámaras de seguridad para las investigaciones correspondientes.

Cámaras de municipio de Lima captaron todas las incidencias durante protestas del miércoles. Incluso, a la persona que disparó y mató a un manifestante. (Foto: Municipalidad de Lima)

Por otro lado, Reggiardo pidió al presidente de la República, José Jerí, ordenar el cierre del Centro Histórico de Lima, ante la posibilidad del desarrollo de nuevas protestas contra el Gobierno y el Congreso. Explicó que este pedido tiene un marco legal, en referencia al acuerdo del Concejo Metropolitano establecido en febrero de 2023, el cual declara la intangibilidad del Centro Histórico para el desarrollo de concentraciones públicas que pongan en riesgo la seguridad.

Esta normativa especifica un área intangible de 10,32 km2, que recorre parte de la avenida Alfonso Ugarte, vía de Evitamiento, jirones El Águila y Cecilia del Risco, avenidas Prolongación Tacna, Alcázar y Plácido Jiménez, calle París, avenidas Nicolás Ayllón, Paseo de la República, 28 de Julio, Guzmán Blanco, Brasil y Arica, así como la Vía Expresa Grau.