El suboficial PNP Luis Magallanes, investigado por la muerte del rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido artísticamente como ‘Trvko’, retornaría a sus labores en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en los próximos días, según informó el jefe de dicha dependencia, el general PNP Marco Conde.

Conde explicó que Magallanes se encuentra bajo investigación policial, pero que, al haber recuperado su libertad el pasado 23 de octubre tras el vencimiento de la orden de detención preliminar por siete días, tiene la potestad de continuar ejerciendo funciones.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Él tiene todo el derecho a seguir trabajando. Es un trabajo que él tiene. Él es policía, continúa desconectado de descanso hasta que se incorpore totalmente al servicio ”, señaló el general.

Luis Magallanes volverá a la PNP mientras afronta investigación por disparo mortal en Plaza Francia. (Foto: Redes sociales)

Asimismo, indicó que su reincorporación es inminente: “ Ya en estos días se debe estar incorporando, a seguir trabajando porque es un policía de la Dirección de Investigación Criminal , a seguir luchando contra esta criminalidad organizada y delincuencia común”.

Consultado sobre el proceso administrativo disciplinario, el director de la Dirincri afirmó que debe primar la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. Añadió que los resultados serán presentados una vez concluidas todas las diligencias.

El caso

El suboficial Magallanes es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de homicidio simple y, alternativamente, por homicidio culposo, tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz ocurrida después de las manifestaciones del 15 de octubre, en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima.

Policía investigado por muerte de ‘Trvko’ se reincorpora en medio de proceso fiscal de 120 días. (Foto: Captura/América Noticias)

El fiscal Roger Yana dispuso un plazo de 120 días para la investigación preparatoria. Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado 120 días de impedimento de salida del país y dictó mandato de comparecencia con restricciones para el suboficial.

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, confirmó el 16 de octubre que Magallanes fue el autor del disparo que acabó con la vida del artista. Sin embargo, días después calificó al suboficial como un “héroe que ha defendido la democracia”, señalando que identificarlo públicamente fue un acto de transparencia institucional.

Impresionante explosión deja tres casas dañadas