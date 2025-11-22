Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, sábado 22 de noviembre. La magnitud fue de 3,5 y tuvo una profundidad de 50 kilómetros y 26 kilómetros al oeste del Chilca.
LEE: Audiencia universitaria electoral: JNE y ONPE absolvieron dudas sobre las elecciones 2026
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 2:18 de la tarde y alcanzó una intensidad de grado II-III.
Newsletter Buenos días
En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
Zona sísmica activa
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
MÁS: Allanan inmuebles vinculados a gobernadora Rosa Vásquez por presunta red de corrupción en el Gore de Lima
Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
TE PUEDE INTERESAR
- Friaje en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias, vientos fuertes y descenso de temperaturas
- Sancionan con más de S/539 millones a cártel de medicamentos integrado por 13 empresas
- Ancón: Policía detiene a falso quiropráctico que trataba a pacientes semidesnudas
- Gobierno presenta proyecto de ley para legislar en seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado
- Bebé secuestrado en Ica: madre exige prueba de ADN para confirmar identidad de su hijo
Contenido sugerido
Contenido GEC