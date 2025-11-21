Luego del secuestro de un recién nacido dentro del hospital IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud en Ica, la Policía Nacional del Perú lo encontró y devolvió a la madre, sin embargo, la madre exige la prueba del ADN para certificar la identidad del menor.

La hermana de la afectada indicó a Buenos Días Perú que al momento en que su sobrino fue raptado, su progenitora estaba confundida bajos los efectos de la anestesia.

“Mi hermana sigue devastada en crisis emocional. Ella está exigiendo que se la haga la prueba de ADN porque no puede dar características específicas porque el bebé estuvo horas a su lado y ella estaba bajo los afectos de la anestesia”, señaló María Condori.

“Ella solo tiene indicios (de que sea su hijo), además el bebé ha sido manipulado, le han cambiado de ropa. Necesita ese examen para que puede hacerse cargo como madre. Además, aún no le puede dar de lactar porque está en shock, y toda esa angustia puede perjudicarlo”, contó al matinal.

Piden celeridad a la Fiscalía

En otro momento de la entrevista, la tía del menor pidió que se continúe con las indagaciones y que el fiscal de turno siga con su trabajo para que la audiencia de prisión preventiva sea lo antes posible. “Queremos saber quienes más están involucrados en esta situación”.

“No descartamos que haya más personas en esta actividad. El indicio es que es el único bebé varón que nacio, el resto fue niñas. Antes de que todo esto pasara, se lo dieron a mi hermana al promediar las 2 de la tarde, fue muy rápido. Ya en la madrugada ocurrió el secuestro, pero todo esto está en materia de investigación de las autoridades”, recalcó.

¿Qué se sabe de la secuestradora?

La última versión según medios, es que la secuestradora habría finjido un embarazo para ingresar al centro de salud y cometer el delito.