El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró en una vivienda del distrito de Parcona al bebé que había sido raptado en la madrugada de hoy, jueves 20 de noviembre, del Hospital Augusto Hernández de Ica.

El recién nacido fue entregado a su madre y ahora pasará por un chequeo médico inmediato para evaluar su estado de salud.

El bebé no tiene ningún signo de violencia y fue entregado a su madre de inmediato. Foto: Andina

Asimismo, desde la sede central de EsSalud se ha dispuesto el traslado de un equipo especial para fortalecer los protocolos de seguridad y establecer las medidas disciplinarias que correspondan.

¿Quién se llevó al recién nacido?

RPP indicó que el jefe de la Región Policial Ica, Leiby Huamán Daza, detalló que personal policial y de inteligencia utilizaron la geolocalización para dar con el paradero del menor de edad en el domicilio de Zaida Pozo Hernández, quien tomó al bebé de dos días de nacido.

El medio precisó que la mujer trabajó en el hospital en el área de limpieza y había sido vista los días pasados hasta en dos oportunidades sin justificar su presencia.

Afortunadamente, el bebé no tiene ningún signo de violencia. Las diligencias de este caso continuarán a manos de la PNP.