Un restaurante situado en el cruce de las avenidas Canadá y Aviación, en San Borja, fue atacado a balazos por dos presuntos sicarios que llegaron en motocicleta y abrieron fuego directamente contra el local, según relataron vecinos y trabajadores de la zona.

De acuerdo con 24 Horas, uno de los proyectiles impactó a un integrante del equipo de cocina, quien fue auxiliado por los presentes y trasladado de inmediato a un hospital cercano.

Testigos señalaron al citado medio que el trabajador se encuentra estable y su recuperación evoluciona de forma favorable.

Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente por la avenida Canadá, aprovechando el flujo vehicular para escapar sin ser identificados. Residentes de la zona alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones y ver el movimiento inusual alrededor del establecimiento.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para recolectar casquillos, revisar cámaras de seguridad y obtener información que permita ubicar a los responsables.

Según las primeras líneas de investigación, no se descarta que el atentado esté relacionado con una presunta extorsión vinculada al cobro de cupos, una modalidad delictiva que continúa en aumento en Lima.

Estado de emergencia

Este atentado ocurre un día después de que el presidente de transición, José Jerí, confirmara que el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao será prorrogado para reforzar las acciones del Gobierno contra la delincuencia. El mandatario señaló que la medida, vigente desde el 22 de octubre y próxima a cumplir un mes, continuará con el fin de sostener los operativos de seguridad.

“Evidentemente, el estado de emergencia va a continuar; eso, por un lado. Segundo, no nos estamos amilanando ante la delincuencia que, ante cualquier acción del Estado, reacciona. Es evidente la guerra en la cual estamos contra ellos”, declaró.