El Ministerio Público inició diligencias urgentes por los delitos de peligro por medio de incendio o explosión y extorsión tras registrarse un siniestro en la cochera de una empresa de la empresa de transporte público Pegaso Express, ubicada en la avenida Valle Hermoso, en el distrito de Puente Piedra.

Los hechos sucedieron pasada la medianoche del pasado martes 18 de noviembre, muy cerca de la institución educativa 587 Los Ángeles de la Guarda. Producto del incendio, cinco unidades que permanecían estacionadas quedaron calcinadas.

“Las diligencias, a cargo de la Primera Fiscalía Penal de Puente Piedra (Segundo Despacho), tienen como objetivo determinar las causas del incendio e identificar a los responsables”, indicó el Ministerio Público.

Entre los actos de investigación realizados por la Fiscalía se han realizado las pericias criminalísticas para el recojo de muestras y evidencias en la escena del crimen, así como el recojo de imágenes de las cámaras de seguridad aledañas al lugar de los hechos para visualizar las imágenes y la toma de declaraciones de testigos.

De acuerdo con el jefe de la Segunda Brigada de Lima Norte, Zimar Caballero, cinco buses quedaron totalmente destruidos por el fuego, mientras que el sexto logró ser retirado a tiempo del lugar y resultó con daños parciales. Caballero señaló que hasta el momento no se han determinado las causas exactas del incendio.

Vecinos y transportistas entrevistados fuera de cámaras indicaron que escucharon gritos de auxilio antes de las explosiones, mientras que otros aseguran haber oído el sonido de motocicletas minutos antes del siniestro. Esta última versión generó sospechas de que el incendio pudo haber sido provocado por terceros.

Buses de empresa de transportes Pegaso se incendian en su paradero inicial. Se especula que fue por actos de extorsión. El hecho ocurrió en Puente Piedra. Foto:@photo.gec

