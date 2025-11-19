Un taxista fue asesinado a balazos en el malecón Ramón Castilla, en el distrito del Rímac, mientras se encontraba dentro de su vehículo hablando por teléfono. La víctima fue identificada como Víctor Raúl Quispe Briones, de 41 años.

De acuerdo con testigos de la zona, el conductor se había detenido unos minutos para contestar una llamada cuando fue interceptado por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta.

Los atacantes se acercaron al auto y le dispararon al menos cinco veces, para luego escapar rápidamente del lugar, pese a la restricción de circular dos personas en moto en ese sector.

Vecinos del área conocida como El Altillo señalaron que los sicarios aprovecharon que el taxista estaba distraído con su celular. Algunos sospechan que la llamada podría haber sido utilizada como señuelo para inmovilizarlo, pues el ataque ocurrió en el preciso instante en que la víctima respondía.

Los disparos alertaron a los residentes, quienes al salir encontraron el vehículo detenido y al conductor sin vida en el interior. Ante ello, alertaron a la Policía Nacional, por lo que los agentes acordonaron el área e iniciaron las primeras diligencias de criminalística.

Los familiares de Quispe Briones señalaron que desconocían si había recibido amenazas o enfrentado algún conflicto reciente . Afirmaron que no sospechan de nadie y manifestaron profundo pesar por la violencia con la que ocurrió el crimen.

Cámaras de seguridad serán clave

Según fuentes policiales consultadas por América Noticias, las cámaras de videovigilancia ubicadas en el malecón podrían resultar determinantes para identificar a los responsables. Las imágenes ya están siendo revisadas por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Rímac, quienes se han hecho cargo del caso.

Las autoridades continúan recopilando testimonios y evidencias para esclarecer las causas del asesinato y ubicar a los autores del ataque.