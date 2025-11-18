Un adolescente de 15 años falleció y dos personas resultaron heridas luego de la explosión de artefactos pirotécnicos dentro de una vivienda situada a la altura del kilómetro 112 de la Carretera Central, en el distrito de Sicaya, provincia de Huancayo.

La emergencia ocurrió la tarde del martes y generó un incendio que fue controlado por el Cuerpo de Bomberos, según informó la Policía Nacional.

Los heridos fueron identificados como Patrick Montes Velásquez (26) y Alberto Montes Quispe (39). Ambos fueron trasladados al Hospital Carrión, donde permanecen bajo observación debido a la gravedad de sus lesiones.

El estallido fue alertado por transeúntes, lo que permitió la rápida llegada de agentes de la Comisaría de Sicaya. Al arribar al inmueble, los policías confirmaron la explosión y coordinaron con los bomberos para contener el fuego y evitar su propagación.

Personal policial realizó las primeras diligencias en la vivienda afectada y recogió evidencias que ayuden a esclarecer lo ocurrido.