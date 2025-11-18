El presidente de la República, José Jerí, confirmó que el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao será prorrogado con el fin de sostener y profundizar las acciones emprendidas por el Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana.

El anuncio se produce a pocos días de cumplirse los 30 días desde la entrada en vigencia de la medida, implementada el pasado 22 de octubre.

“Evidentemente, el estado de emergencia va a continuar ; eso, por un lado. Segundo, no nos estamos amilanando ante la delincuencia que, ante cualquier acción del Estado, reacciona. Es evidente la guerra en la cual estamos contra ellos”, declaró el jefe de Estado.

Estado amplía emergencia en Lima y Callao para reforzar lucha contra la inseguridad. (Foto: Andina)

Jerí señaló que, al asumir la Presidencia, encontró “cifras de criminalidad en crecimiento” y una marcada “inacción” del Estado. Sin embargo, remarcó que su gestión ha logrado “controlar el crecimiento de la delincuencia” y que el nuevo objetivo es revertir esos indicadores para que comiencen a disminuir en los próximos meses.

El presidente brindó estas declaraciones durante la supervisión de la implementación de un centro de comando temporal en el Callao, espacio en el que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo coordinarán en tiempo real los operativos de control territorial en zonas consideradas de alto riesgo. Según precisó, esta instalación permitirá brindar mayor seguridad a la población, especialmente ante la proximidad de las fiestas de fin de año.

“ Tiene por objetivo ser un centro de comando temporal para articular esfuerzos y dar tranquilidad a la población , más aún cuando estamos próximos a fiestas y que ustedes merecen estar más tranquilos, no solo acá, sino en todo el país”, afirmó.

Gobierno prolongará el estado de emergencia, informa el presidente Jerí. (Foto: Andina)

Cabe mencionar que el estado de emergencia vigente fue anunciado por el propio Jerí el 22 de octubre, en un mensaje a la Nación en el que aseguró que el país pasaba “de la defensiva a la ofensiva” en la lucha contra el crimen.

“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos ”, manifestó en aquella oportunidad.

