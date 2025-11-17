Tres personas fallecieron el domingo 16 de noviembre en un violento accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Huaura – Huacho, región Lima. El choque, registrado alrededor de las 18:30 horas, involucró a un auto particular y un tráiler estacionado a la altura del kilómetro 138.2 de la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción de El Paraíso.

El siniestro se produjo en una zona sin acceso a telefonía ni internet, lo que complicó el pedido de ayuda y retrasó el rescate de las víctimas. Bomberos y personal policial trabajaron por más de seis horas para liberar los cuerpos de los ocupantes del vehículo, que quedó completamente destruido tras impactar por alcance contra la parte trasera del tráiler.

Auto se estrella contra tráiler y ocasiona tres víctimas. (Foto: Captura/América Noticias)

Hasta la mañana de este lunes, los restos de Jesús Vicharra, Agustín Muñoz Ayulo y Luis Alberto Campos Medina, de 40 años, permanecían en la morgue del Hospital Regional de Huacho, donde se realizan los exámenes forenses correspondientes. Los tres amigos fallecieron de manera instantánea.

Un cuarto ocupante del auto sobrevivió al impacto y fue trasladado en estado grave al Hospital Regional de Huacho. Su identidad se mantiene en reserva mientras continúa bajo observación médica.

El rescate de los cuerpos generó un fuerte impacto en el tránsito. Durante varias horas, largas columnas de vehículos se formaron en ambos sentidos de la vía, mientras el trabajo de los bomberos de la compañía Huacho B-20 y del fiscal de turno se extendía hasta casi la medianoche.

La Policía investiga si un tercer vehículo, fallas mecánicas o un error humano provocaron el choque. (Foto: Captura/América Noticias)

Según las primeras diligencias, el tráiler habría estado estacionado debido a presuntas fallas mecánicas, aunque no se descarta la participación de un tercer vehículo que pudo cruzarse en la ruta y provocar el impacto. Agentes de tránsito de las comisarías de Cruz Blanca y Carreteras de Hatillo continuarán los peritajes este lunes para esclarecer las causas del mortal accidente.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.