Al menos cuatro personas resultaron heridas la noche del domingo tras la detonación de un artefacto explosivo en la primera cuadra del jirón Mariano Melgar, en la localidad de Santa Clara, distrito de Ate. La explosión ocurrió cerca de las 10 p. m., generando un fuerte estruendo que alarmó a los vecinos y destruyó parte de la fachada del hostal Estrella y del restobar Khalos, donde se presentaba el cantante José María Chacalon Jr.

Una residente declaró a RPP que alertó a la Policía Nacional del Perú (PNP) tras escuchar la explosión, pero que los agentes no llegaron de inmediato. Además, afirmó que este tipo de hechos violentos es frecuente en la zona y que ya ha presentado quejas ante la municipalidad y la Fiscalía.

“Sería 10 de la noche cuando detonó el artefacto, pero no vino ni la policía… ya he denunciado para que hagan algo” , señaló la vecina, quien describió el clima de inseguridad con el que conviven los habitantes de Santa Clara.

En el lugar fue intervenido un ciudadano venezolano identificado como Melvin José Martínez Sampayo, quien fue trasladado a la comisaría de Santa Clara. De acuerdo con el coronel Víctor Revoredo, jefe de la Unidad de Investigación de Extorsiones, el detenido declaró que recibió 300 soles “para sacar a una persona”. No obstante, la PNP lo investiga por su presunta relación con la colocación del artefacto explosivo.

Personal de la Unidad de Halcones de la Policía asistió a los heridos y los trasladó al Hospital de Vitarte, donde permanecen recibiendo atención médica. Las investigaciones preliminares apuntan a que el atentado tendría relación con actividades extorsivas en la zona.

