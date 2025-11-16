¡Atención moteros! MTC anuncia nuevas placas con chip para motos: conoce su diseño y desde cuándo será obligatorio su cambio

MIRA AQUÍ: La Muralla de Chuquitanta: la aterradora zona de ajusticiamiento criminal de Lima y que acumula seis crímenes en solo un mes

¿Cómo será el proceso de cambio de placas para motos?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó a El Comercio que el cambio de placas para las motocicletas se iniciará el próximo 17 de diciembre y la novedad es que uno de los accesorios contará con un chip con tecnología RFID, lo que permitirá una “fortalecer la seguridad, determinar la trazabilidad y control del parque vehicular nacional”.

El MTC informó que la nueva placa contará con siete dígitos, el proceso estará a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y se aplicará inicialmente a las motos nuevas. En el transcurso de este mes se emitirá una norma para establecer el cronograma de implementación de las nuevas placas, siendo Lima la primera región en la que se iniciará el proceso.

¿Cómo será la placa con chip RFID?

Los vehículos menores contarán en la parte delantera con una placa holográfica autoadhesiva, la cual contiene un chip RFID que permite su identificación a distancia. En el caso de la parte posterior, la placa será metálica y tendrá una lámina retroreflectiva, holograma, código de seguridad láser y sello de agua, diseñados para evitar falsificaciones.

El MTC remarcó que estas innovaciones podrán integrarse con sistemas inteligentes de transporte, como los peajes electrónicos, control de velocidad y control automatizado de infracciones, lo que permite “una fiscalización más eficiente y automatizada”.

Además, precisó que la placa vehicular con tecnología RFID es del tipo Mercosur y se usa en Uruguay desde marzo de 2015, en Argentina desde abril de 2016, en Brasil desde octubre de 2018 y en Paraguay desde julio de 2019.

“Este sistema, conocido como Patente Única del Mercosur, permite la interconexión de las bases de datos vehiculares entre los estados miembros, promoviendo un flujo ágil de información, la libre circulación de vehículos y un mayor control frente a los delitos transfronterizos. Asimismo, los ciudadanos de los países integrantes del Mercorsur pueden desplazarse con sus vehículos particulares por el territorio de los demás estados parte para viajes de turismo, en concordancia con los acuerdos de integración y cooperación regional”, explicó el MTC a este Diario.

En el caso de la placa metálica, que actualmente es de 110 mm de alto por 190 mm de largo, se incrementará a 170 mm de alto por 200 mm de largo. También se ha contemplado que los caracteres de la matrícula pasarán de 20 mm de ancho por 50 mm de alto a 29 mm de ancho por 53 mm de alto.

El cambio de placas para motos con matrículas de seis dígitos comenzaría en febrero del 2026

Jorge Luis Tamayo Zegarra, gerente de Operaciones de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), señaló que la entrega de las nuevas placas para las motos que cuentan con la matrícula de seis dígitos (las actuales) será desde febrero del 2026, luego que el MTC establezca el cronograma.

“El MTC ha dispuesto iniciar el replaqueo a partir de febrero de 2026 hasta noviembre del 2031. Serán aproximadamente 3.7 millones de vehículos en todo el país que se van a replaquear”, expresó Tamayo a El Comercio.

Precisó que las motos llevarán dos placas: una holográfica, que se instalará en el faro delantero, y una metálica, que se colocará en la parte posterior. Cada una cuenta con características particulares que facilitan su identificación. El costo lo determinará el MTC.

“En la placa metálica la palabra Perú, en alto relieve, está ubicada en la parte superior izquierda y tiene colocada la bandera peruana. Lleva un holograma de seguridad que tiene grabado el número de la matrícula y que se autodestruye en caso se pretenda retirar. Cuenta con un código óptico en 2D (Código QR) impreso que almacena el número de la placa. También se puede apreciar un código de seguridad grabado en láser en la parte inferior izquierda y el número de matrícula de siete dígitos en alto relieve, así como un sello de agua”, contó Tamayo.

Así serán las nuevas placas metálicas.

“La placa holográfica se colocará en la parte exterior del faro y sus dimensiones son 2.5 centímetros de alto por 10 centímetros de largo, y si se pretende retirar se autodestruye. Tiene grabado el número de matrícula en la parte izquierda, así como el número anterior de matrícula si es que se hizo algún tipo de cambio. Lleva un código óptico impreso con firma digital y que almacena el número de la placa y tiene un dispositivo electrónico verificador pasivo con tecnología RFID, que permite la lectura digital”, agregó.

Así será la placa holográfica.

En el caso de la tecnología RFID, explicó que los pórticos estables o móviles podrán identificar un número encriptado que está relacionado a la placa de rodaje y que se halla en una base de datos que contiene las características del vehículo.

Detalló, además, que la tecnología RFID ya se utiliza en los telepeajes y que el Perú será uno de los primeros países en la región que implementa el uso de placas holográficas en motos.

Comunidad motera respalda uso de placa holográfica con chip

La decisión del Gobierno sobre el cambio de placas fue respaldada por la comunidad motera. En diálogo con El Comercio, Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), respaldó dicho cambio, ya que, según dijo, “permitirá marcar al vehículo y no al conductor”, en referencia a la iniciativa de que los pilotos porten chalecos.

También consideró importante que se amplíe el tamaño de la placa de las motocicletas, así como se implemente el color negro de las letras y número y que el fondo sea blanco, ya que permite una mejor visualización.

“Si no se ve de día una placa de fondo azul con letras negras, en la noche es peor. Con la placa tipo Mercosur, que usa Argentina y otros países, que son placas de fondo blanco con letras negras de 20 x 18 centímetros, sí se aprecia mejor. Eso lo sugerimos en el 2018”, recordó Millones.

Una gran parte de los motociclistas rechazan el uso de chalecos con el número de placa. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Lo que sí cuestionó fue que, en el 2024, una ley promovida por el legislador Eduardo Salhuana pretendía obligar a que se coloque una placa en la parte delantera de la moto, pues advirtió que el diseño de dichas unidades vehiculares no lo permite.

“Las motos no están diseñadas para llevar una placa delantera por la misma aerodinámica del vehículo. Lo que sugerimos fue que se ponga un chip holográfico con RFID en la parte delantera en el faro, guardafango, y con unos arcos inteligentes en la ciudad se puede identificar a la parte delantera y posterior de los vehículos”, refirió.

Idas y vueltas en el proceso para implementar el cambio de placas para motos

El tema de las modificaciones a las placas se inició en marzo del 2018, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó, a través de la resolución ministerial N° 190-2018-MTC/01, el proyecto del nuevo Reglamento de Placas, el cual estipulaba varios cambios. Sin embargo, la norma no se llegó a poner en vigencia.

Más de seis años después, en un contexto de creciente criminalidad en el país, el MTC emitió, el 4 de diciembre del 2024, el decreto supremo N°021-2024-MTC para modificar el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje y actualizó los parámetros técnicos y registrables de la Placa Única Nacional de Rodaje, especialmente para los vehículos de la categoría L, como motos, mototaxis, cuatriciclos.

Entre las disposiciones estaban que las motos deben tener placas que lleven un dispositivo identificador electrónico denominado RFID, que permitirá hacer un reconocimiento a distancia de la información del vehículo.

También se estableció que las placas de los vehículos de categoría L aumentarían de tamaño, pasarán de 110x190 mm a 170x200 mm, y tendrán dígitos más grandes y colores contrastantes, pues contarán con un fondo blanco y caracteres negros.

Además, a fin de obtener la optimización del Sistema de Codificación, los vehículos de la categoría L tendrán placas de rodaje alfanuméricos con 3 letras y 4 dígitos (XXX-0000), cuando actualmente la placa de estos vehículos es de 2 letras y 4 dígitos. Así se aumentará las combinaciones posibles de 360,000 a más de 6 millones de vehículos por zona registral y se evitará un eventual colapso del sistema ante el creciente aumento de motos en el país.

En aquel momento, el MTC precisó que las unidades que sean transferidas a un nuevo propietario o las que sean sometidas a alguna modificación en su estructura o color deberán contar con la nueva placa. Sin embargo, no se concretó esa medida.

El Congreso no se quedó atrás en el tema y aprobó una ley, de autoría del legislador Eduardo Salhuana, para establecer el cambio de características de la Placa Única Nacional de Rodaje. La iniciativa, aprobada en noviembre del 2024, permitiría que las nuevas placas de rodaje usen tecnología similar a la que existe en la Unión Europea, estarán plenamente visibles e incluirá dispositivos electrónicos que posibiliten su ubicación por el ciudadano y autoridad competente, según señaló la congresista Hilda Portero en aquel momento.

En la norma se establece que las placas de rodaje estarán ubicadas en la parte trasera, así como en la parte delantera del vehículo con un diseño distinto al actual. Esto último generó el rechazó de los motociclistas. De acuerdo con la ley, los vehículos menores motorizados de la categoría L tendrán, además, una calcomanía con dispositivo electrónico con características de dispositivo autodestructible ante su manipulación.

Nueva actualización

El MTC realizó en abril de este año, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2025-MTC, una nueva modificación al Reglamento de la Placa Única Nacional de Rodaje de los vehículos menores. En comparación con las anteriores normas, lo novedoso es que se establece la colocación, además de la placa posterior, de una placa holográfica delantera con calcomanía electrónica RFID, lo que permitirá el uso de sistemas inteligentes de transporte, como peajes electrónicos o control de infracciones.

También se precisó que las placas contendrán elementos de seguridad, como códigos grabados con láser, sellos de agua de alta seguridad y hologramas con el número de matrícula. Por su parte, le corresponderá a la Sunarp asignar un nuevo número de matrícula a los vehículos menores en casos de inmatriculación, transferencia, modificación de características o cambio voluntario.