Un ataque armado registrado en el centro de Chimbote dejó como saldo dos muertos: Jeason Alexis Pacherres Sánchez, conocido en el ambiente artístico como ‘Farolito’, y su amigo Hugo Alexander Haro Alarcón. Ambos fueron asesinados a quemarropa cuando se encontraban cenando en el restaurante La Carpa.

De acuerdo con Latina Noticias, el crimen se produjo el viernes cerca de la 1:00 a. m. en el local ubicado entre la avenida José Gálvez y el jirón Alfonso Ugarte, frente a la Caja Municipal. Las víctimas estaban sentadas en una mesa cuando fueron abordadas por sujetos armados que abrieron fuego sin dar oportunidad de reacción.

Ataque a quemarropa deja dos muertos en restaurante La Carpa. (Foto: Captura/Latina)

Videos difundidos por el medio muestran que las cámaras de seguridad del establecimiento captaron la secuencia completa del ataque. Uno de los asesinos permaneció sentado en una mesa cercana, aparentemente aguardando el momento preciso para ejecutar el crimen. Instantes después, se levantó y disparó en la cabeza a Pacherres Sánchez, para luego atacar a Haro Alarcón y despojarlos de sus pertenencias.

Según las primeras investigaciones, ambos hombres eran amigos cercanos. ‘Farolito’, de 29 años, trabajaba como payaso en shows infantiles, pero también se desempeñó como agente de seguridad. En los últimos meses apoyaba en un negocio de piñatería administrado por la pareja de Haro Alarcón. Este último, según Latina Noticias, tenía antecedentes por robo agravado y delitos de extorsión.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, criminalistas, fiscales y representantes de Medicina Legal para iniciar la recolección de evidencias y efectuar el levantamiento de los cuerpos. Autoridades indicaron que el ataque se ejecutó con notable frialdad, por lo que una de las principales hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas vinculado con actividades extorsivas.

Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue central de Chimbote para los exámenes forenses correspondientes. Las investigaciones ahora se enfocan en identificar a los responsables materiales e intelectuales del doble homicidio en una zona altamente transitada de la ciudad.

Ejecutan a ‘Farolito’ y a un amigo mientras cenaban; PNP indaga vínculos con extorsión. (Foto: Captura/Latina)

