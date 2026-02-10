Temblor de magnitud 4.4 se registró esta tarde en Chimbote

Un temblor de magnitud 4.4 se registró la tarde de este martes en la ciudad de Chimbote, región Áncash, según el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 18:11:46 horas. El epicentro se ubicó a 78 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, con una profundidad de 33 kilómetros. La intensidad fue de grado III en la ciudad.

Las autoridades locales indicaron que, hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales. Asimismo, señalaron que continúan con el monitoreo en las zonas consideradas vulnerables.

El Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, área que concentra alrededor del 85 % de la actividad sísmica mundial.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0073

Fecha y Hora Local: 10/02/2026 18:11:46

Magnitud: 4.4

Profundidad: 33km

Latitud: -9.23

Longitud: -79.27

Intensidad: III Chimbote

Referencia: 78 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 10, 2026

Recomendaciones de seguridad

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró el llamado a la población para mantener la calma y tener siempre lista la mochila de emergencia con elementos como: agua, alimentos no perecederos, un botiquín completo, linterna, radio, silbato, ropa abrigadora, artículos de higiene, copias de documentos importantes (en USB o bolsa impermeable), y medicamentos personales. Además de elementos específicos para niños, adultos mayores.

¿Y para las mascotas?

Ración de alimento seco para al menos tres días

Agua suficiente en envases seguros

Cartilla de vacunación o una copia

Correa, pechera o transportadora, según el caso

Suéter ligero o cobija para resguardo

Bolsas para desechos

Botiquín de primeros auxilios básico (gasas, vendas, antiséptico)