Temblor de magnitud 4.4 se registró esta tarde en Chimbote. (Foto: Difusión)
Un temblor de magnitud 4.4 se registró la tarde de este martes en la ciudad de Chimbote, región Áncash, según el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Ancash

