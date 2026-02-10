Temblor de magnitud 4.4 se registró esta tarde en Chimbote

Un temblor de magnitud 4.4 se registró la tarde de este martes en la ciudad de Chimbote, región Áncash, según el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 18:11:46 horas. El epicentro se ubicó a 78 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, con una profundidad de 33 kilómetros. La intensidad fue de grado III en la ciudad.
Las autoridades locales indicaron que, hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales. Asimismo, señalaron que continúan con el monitoreo en las zonas consideradas vulnerables.
El Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, área que concentra alrededor del 85 % de la actividad sísmica mundial.
REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0073 Fecha y Hora Local: 10/02/2026 18:11:46 Magnitud: 4.4 Profundidad: 33km Latitud: -9.23 Longitud: -79.27 Intensidad: III Chimbote Referencia: 78 km al O de Chimbote, Santa - Áncash
Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró el llamado a la población para mantener la calma y tener siempre lista la mochila de emergencia con elementos como: agua, alimentos no perecederos, un botiquín completo, linterna, radio, silbato, ropa abrigadora, artículos de higiene, copias de documentos importantes (en USB o bolsa impermeable), y medicamentos personales. Además de elementos específicos para niños, adultos mayores.
¿Y para las mascotas?
Ración de alimento seco para al menos tres días
Agua suficiente en envases seguros
Cartilla de vacunación o una copia
Correa, pechera o transportadora, según el caso
Suéter ligero o cobija para resguardo
Bolsas para desechos
Botiquín de primeros auxilios básico (gasas, vendas, antiséptico)