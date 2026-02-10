¿Demandarán a Alianza Lima? Abogado de mujer que denunció a Zambrano, Trauco y Peña dio detalles de la decisión

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por actos de indisciplina y tras conocerse la denuncia que una mujer argentina puso contra ellos por abuso sexual en Montevideo. Las investigaciones continúan su curso y dos de los futbolistas ya no pertenecen al club. El tercero, Zambrano, tendrá el mismo destino.

Si bien Zambrano, Trauco y Peña ejercen sus respectivas defensas legales, desde el lado de la presunta víctima también avanzan en el caso. Al respecto, Luis Deuteris, abogado defensor de la mujer argentino, fue consultado sobre la posibilidad de demandar a Alianza Lima.

"No es el momento de pensar en dinero. Vamos a salir primero de esto y después nos sentaremos a conversar los otros temas. ¿Temas con Alianza Lima? Con quien nosotros juzguemos que debemos hacerlo", expresó Deuteris en Siempre a las 8, podcast de El Comercio.

El abogado argentino también opinó sobre la posibilidad de que los futbolistas denunciados vayan a jugar a ligar de otros países donde no existe extradición hacia el Perú o Argentina.

“Si a usted lo separaron de Alianza Lima, se puede ir a jugar a Cienciano por ejemplo. No se va a un país donde no hay extradición”, comentó.

