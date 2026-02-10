Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Zambrano, Peña y Trauco son los aliancistas denunciados. (Fotos: Alianza)
Zambrano, Peña y Trauco son los aliancistas denunciados. (Fotos: Alianza)
Por Redacción EC

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por actos de indisciplina y tras conocerse la denuncia que una mujer argentina puso contra ellos por abuso sexual en Montevideo. Las investigaciones continúan su curso y dos de los futbolistas ya no pertenecen al club. El tercero, Zambrano, tendrá el mismo destino.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Demandarán a Alianza Lima? Abogado de mujer que denunció a Zambrano, Trauco y Peña dio detalles de la decisión
Fútbol peruano

¿Demandarán a Alianza Lima? Abogado de mujer que denunció a Zambrano, Trauco y Peña dio detalles de la decisión

Hernán Barcos lamenta puntos perdidos tras el empate de FC Cajamarca con Deportivo Garcilaso
Fútbol peruano

Hernán Barcos lamenta puntos perdidos tras el empate de FC Cajamarca con Deportivo Garcilaso

Juan Sulca, presidente de la Conar: “Ortega y Villanueva aceptaron su error, pero un club no tiene derecho a vetarlos” | ENTREVISTA
Fútbol peruano

Juan Sulca, presidente de la Conar: “Ortega y Villanueva aceptaron su error, pero un club no tiene derecho a vetarlos” | ENTREVISTA

Fútbol peruano 2026: ¿experiencia extranjera o talento local dominará la Liga 1?
ECData

Fútbol peruano 2026: ¿experiencia extranjera o talento local dominará la Liga 1?